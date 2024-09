Jorge Javier Vázquez se encuentra en un buen momento de su carrera: no solo se encuentra presentando ‘El diario de Jorge’ todas las tardes en Telecinco, sino que este jueves empezará una nueva edición de ‘Gran Hermano’ y muy pronto estrenará una nueva temporada de ‘Hay una cosa que te quiero decir’. Por ello, no es de extrañar que el presentador haya acudido a Vitoria para hablar de sus programas en el FesTVal.

Pero durante la presentación de ‘Gran Hermano’, el presentador no solo ha hablado de este reality, sino que la prensa le ha preguntado por muchos otros aspectos, como el programa ‘Ni que fuéramos’. A esto, Jorge Javier comentaba que “María Patiño es una de mis grandísimas amigas, pero grandísimas amigas con la que coincidí por primera vez en Marbella hace 30 años... Es que es mi amiga, ¿qué más te puedo decir? Es que es mi amiga. Ahora no lo voy a poder ver porque ahora somos competencia. Yo además te digo una cosa, que hemos estado 15 años trabajando juntos.”

Por otro lado, a si presentaría unas campanadas con Ana Rosa Quintana, el presentador comenta que “a ver, las he dado ya dos veces. Cuando uno acaba de hacer las campanadas, dices, bueno, pues ya las he hecho”. Por otro lado, afirma que sería imposible por sus vacaciones: “Este año me tocarán las vacaciones de invierno justo en las campanadas y espero estar fuera de España. Porque después habré pasado como cuatro meses trabajando fuerte. O sea que yo el 24, 23 de diciembre desaparezco hasta el 7 de enero.”

Finalmente, Jorge Javier también habla sobre la actualidad del clan Campos y cómo habría vivido María Teresa estos momentos: “Esa Campos hubiera sido oro, porque además ella hubiera dicho 'yo no quiero hablar, yo no quiero hablar'. Entonces a mí me hubieran dicho por el pinganillo 'silencio, silencio', y entonces ella ya 'papapapa'... es que era maravillosa, no podía callar.”

En este aspecto, sobre la hija de la presentadora afirma que “yo conozco a la otra Terelu. Entonces, probablemente que la otra Terelu la pillas en un momento, la pillas por la calle, tú, en ese momento, y te dice no sé qué. Justo en ese momento, bajas la cámara y tal, y entonces se relaja y es otra, ¿o no? No sé qué le pasa a Terelu cuando ve la cámara, que hace como... como un gato, ¿no? Como un gato mojado. Pero es que luego es otra. Es Terelu de España y V de Alemania”.