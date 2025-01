Isa Pantoja vivió un momento complicado durante su participación en el programa ‘Vamos a ver’. Allí tuvo que enfrentarse a las imágenes del concierto navideño de su madre, Isabel Pantoja, celebrado en IFEMA. En el evento, la tonadillera dedicó mensajes emotivos a su madre fallecida, a Anabel Pantoja y al hijo de esta.

“¿Extrañas tanto a tu madre como tu madre a la suya?”, le preguntaron en el plató. Isa respondió de manera clara: “No había visto eso de un beso a las madres, pero es que se le olvida que ella es madre. Me cuesta, es que tampoco hago un esfuerzo en entenderlo.”

En otro momento, Isa fue cuestionada sobre los mensajes dirigidos a Anabel Pantoja y su hija, y cómo podrían impactar en la relación familiar. Sobre esto, comentó: “Ella está en su burbuja, en su realidad, y no me voy a poner a analizar su realidad. Cuando manda un mensaje a Anabel y a su hija tampoco piensa si nos puede doler o molestar, porque también tiene otros nietos. Jode y duele, y me voy a callar.”

El periodista Kike Calleja también intervino para recordar que Isabel Pantoja, durante el embarazo de Isa, no mostró interés ni la felicitó. Ante esta observación, Isa fue tajante: “Es que me hierve la sangre.” Su reacción evidenció el profundo malestar que arrastra por la falta de apoyo y cercanía de su madre en momentos importantes de su vida.

Isa explicó que, pese a intentar pasar página, la situación sigue afectándola emocionalmente. Relató cómo los videos del concierto llegaron a ella incluso estando fuera del país: “Por suerte hemos estado en Nueva York, y con la familia de mi marido, y da rabia además que estés intentando pasar la página, y estando en la otra punta veas esos vídeos, que me llegan. Al final me lo vais a poner, lo veo y duele. Veo que llega un momento que le da igual. No es que pase de nosotros, sino que lo hace para hacer daño.”

Al referirse a los mensajes que Isabel dirigió a Anabel Pantoja, Isa reconoció que siente “envidia sana” por el cariño mostrado, pero también admitió cuánto le duele no recibir gestos similares. “Un hijo es lo que más se quiere en la vida y no sabéis lo que se siente. Cómo duele decir un beso para ella... Hay que vivirlo, no es normal, de verdad,” concluyó con pesar.