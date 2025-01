En las últimas horas está circulando una información que apunta al final definitivo de 'La moderna'. El confidencial adelanta que TVE tiene la firme intención de cancelar la serie de manera definitiva, para hacer hueco al nuevo programa de corazón con la productora de 'Sálvame', una información que lleva meses circulando en el sector televisivo y TVE no quiere desmentir ni confirmar.

Tras saltar esta noticia a la luz, una de las protagonistas de la exitosa ficción ha reaccionado de manera inquietante. Se trata de Lola Marceli, que interpreta el personaje de Maruja. A través de su cuenta de X (antes Twitter), ha escrito lo siguiente: "Es que, es que…". Se desconoce si al seno de la producción habrían llegado estos rumores y con esta información los da por confirmados, o bien leer este texto le ha supuesto una sorpresa y de ahí su reacción.

En la tarde de este jueves, RTVE ha declinado dar ningún tipo de explicación a YOTELE sobre esta información. Las fuentes consultadas por este portal ven con extrañeza que, salvo que existan motivos contractuales o de producción, y aseguran que no no parece probable que caigan dos de sus ficciones de tarde junto con el concurso 'El cazador', cuyo final para antes de que llegue la primavera ya se adelantó el pasado otoño, para apostar por tres horas del nuevo magacín de crónica social. No obstante, nada se descarta y el secretismo sobre lo que finalmente ocurrirá, es absoluto.