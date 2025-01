El arranque que del año va a estar más agitado de lo normal en televisión. Tras el aterrizaje de José Pablo López en la presidencia de RTVE, ya se trabaja en cambios de calado, que en primera instancia afectarán a la franja de tarde, con el objetivo de ser más transversal que nunca.

En este sentido, la corporación abrirá una nueva ventana al directo, con un nuevo programa de entretenimiento que estará muy centrado en los personajes del corazón y producido por Fabricantes Studio, creadores de 'Sálvame'. Una información que la cadena publica no quiere confirmar por el momento, pero que se da por hecha en el sector desde hace meses.

Ahora, Lecturas adelanta que ya se ha comenzado a dar forma al proyecto. Las informaciones que llegan a este portal aseguran que no se haría un formato tan salvaje como 'Sálvame' pero sí que se aprovecharía su estilo divertido e irreverente, así como su universo de colaboradores. No cuenta con Belén Esteban y María Patiño y no se descarta la participación de Kiko Hernández.

Para hacer hueco a este nuevo espacio, TVE tendrá que reestructurar toda su franja vespertina. El pasado mes de diciembre, se conoció que 'Valle salvaje' y 'El cazador' no serían renovados y que sus emisiones terminarían antes de la próxima primavera. Sin embargo, el confidencial asegura este jueves que 'La moderna' también llegará a su fin en las próximas semanas, una información que este portal no ha podido verificar. A preguntas de YOTELE, la cadena ni confirma ni desmiente lo publicado.

Lo que no parece muy probable es que el nuevo formato de crónica social de los creadores de 'Sálvame' se extienda hasta las tres horas de duración, por el riesgo que supondría apostar tanto tiempo a una sola carta y cerrando una ficción que en las últimas semanas no ha parado de crecer en audiencia hasta colocarse como segunda opción más vista por los espectadores y a muy poca distancia de la primera, la serie 'Sueños de libertad', que se emite en Antena 3.

Sin embargo, cuestiones contractuales y de producción podrían haber ya inviable en este momento la continuidad de la serie protagonizada por Lola Marceli y haberse tenido que replantear la estrategia para las nuevas tardes de TVE en el último momento.