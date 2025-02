Álvaro Muñoz Escassi vuelve a 'Supervivientes' 16 años después de su primera participación

'Supervivientes 2025' está a la vuelta de la esquina y eso significa, que se empiezan a conocer los primeros concursantes que viajarán hasta Honduras para participar en el reality de Telecinco. Si anoche, 'De viernes' desvelaba a Pelayo Díaz, ahora Álvaro Muñoz Escassi se suma a esa lista, según adelanta Algo Pasa TV y ha podido verificar YOTELE.

No será la primera vez que Escassi vuele hasta Honduras, dado que fue participante en la edición de 2009. Sin embargo, tuvo que abandonar la isla por un esguince en el pie después de haber sufrido una caída.

"Fue lo primero que hice en tele. Me encantó, me vi muy bien. Todas esas cosas de retos físicos, en una isla y el mar, que me encanta, buscarte la vida… Yo encantado, era mi programa", dijo en 'De viernes' en enero del año pasado recordando su paso por el programa.

Escassi ha protagonizado en los últimos meses numerosas portadas de corazón tras su polémica separación de María José Suárez, su relación con Hiba Abouk y su actual romance con Sheila Casas.