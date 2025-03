El abandono de Beatriz Rico en 'Supervivientes' descoloca a Joaquín Prat: "Nunca había escuchado esto como excusa"

Beatriz Rico se ha convertido en la primera baja de 'Supervivientes 2025' tras solo tres días de convivencia en Honduras. Sin embargo, lo que más ha sorprendido no ha sido su abandono, sino el motivo detrás de su decisión. La actriz justificó su marcha alegando que la falta de descanso estaba afectando gravemente a su salud. "No duermo en toda la noche y sé que las condiciones son hostiles. Llegaba un punto en el que no dormía ni por la noche, ni por el día y me fallaba la vista, tengo pitidos en los oídos... No puedo forzar esto y creo que mi salud va por delante", explicó ante Sandra Barneda.

El abandono ha generado un amplio debate en 'Vamos a ver', donde Joaquín Prat se mostró completamente desconcertado: "La falta de sueño nunca la había escuchado como excusa para abandonar". Mientras que Adriana Dorronsoro defendió la decisión de la actriz asegurando que "ha sido muy sensata", otros colaboradores como Sandra Aladro lo consideraron "precipitado" y Kike Calleja señaló que Rico "ha perdido una oportunidad de oro porque esto pasa una vez en tu vida".

Pero la gran incógnita surgió cuando en el programa se reveló que la defensora de Beatriz Rico en plató confirmó que la actriz ya tenía problemas para dormir antes de entrar al reality y que, fuera del concurso, tomaba medicación para ello. Ante esto, 'Vamos a ver' planteó la gran pregunta: ¿cómo es posible que, con estos antecedentes, pasara los exámenes médicos y psicológicos previos al programa?

Más allá de la polémica, Alessandro Lequio quiso poner el foco en la importancia del insomnio como un problema de salud: "No dormir es un problema muy grave al que muchas veces no se le da la importancia que tiene. Si la salud peligra, lo mejor es retirarse. Esto no es una huida, esto es un problema de salud".