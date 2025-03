Pablo Motos rompe su silencio en 'El hormiguero' y responde de forma contundente a su último bulo

La última propuesta de la Comisión Europea, que anima a los ciudadanos de la Unión a preparar un kit de supervivencia para 72 horas en caso de guerra o pandemia, se coló este martes en la tertulia de ‘El hormiguero’. Pablo Motos fue el encargado de poner el tema sobre la mesa y, de paso, terminó desmintiendo en directo uno de los bulos que más han circulado sobre él en los últimos días.

"Hay que tener reservas de agua, medicamentos, baterías y alimentos para subsistir 72 horas sin ayuda externa", explicó el presentador. Fue entonces cuando Rosa Belmonte mencionó a "los preppers" y Juan del Val aprovechó para disparar: "Yo no pienso hacerme el kit este. A mí no me gusta el caos ni me gusta la gente que saliva cada vez que va a haber un problema". Rubén Amón fue quien encendió la mecha del humor: "Además, Pablo, que yo sepa, tú tienes un búnker".

La frase desató la reacción inmediata del conductor del programa: "¡No, no, no me metáis en más marrones!", exclamó Motos, antes de compartir en voz alta el último rumor del que ha sido víctima. "Es que esta semana, anda diciendo la prensa que tengo cinco casas en Murcia", reveló con gesto incrédulo.

Juan del Val no dejó pasar la oportunidad y remató: "¿Pero cuántas tienes?". Pablo Motos, visiblemente divertido y molesto a partes iguales, respondió contundente: "No tengo cinco casas en Murcia, no tengo un búnker".

El broche al momento lo puso Trancas con su habitual tono burlón: "¡Por fin te han pillado las casas de Murcia, Pablo!", provocando las carcajadas del público y del propio presentador. Fue entonces cuando Motos se dirigió directamente a los espectadores con una promesa inesperada: "Viendo la noche cómo va, voy a tener un detalle con el público. El que encuentre una casa en Murcia, se la regalo". Y remató: "Ni Torrevieja, ni un concurso, ni nada. La encuentras, me llamas y te la doy".