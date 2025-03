Terelu Campos desmiente tajantemente a Belén Esteban: "Es falso"

Terelu Campos ha vuelto a dejar claro que no tiene problema en enfrentarse a los rumores. Tras su paso por 'Supervivientes 2025', la presentadora ha visitado el plató de '¡De Viernes!' para repasar su experiencia en Honduras y responder a una de las preguntas más repetidas por los espectadores: ¿pudo fumar durante su estancia en la isla?

La polémica estalló días atrás, cuando Belén Esteban dejó caer en 'Ni que fuéramos' que Terelu habría podido fumar durante su participación en el reality. Sin embargo, la hija de María Teresa Campos ha querido zanjar el tema: "Es falso. No he fumado. ¿No me habéis visto con el parche? Me lo tenían que pegar bien porque se me despegaba, y entonces no me servía. Yo les decía: pegármelo hasta taladrármelo", explicó rotunda.

El famoso parche, visible en su espalda durante varias secuencias en bañador, era parte de su tratamiento para dejar de fumar. Terelu insistió en que jamás se le permitió encender un cigarro en Honduras, ni mucho menos disponer de un mechero, como también se llegó a especular.

"¿Cómo iba a ser mío ese mechero si yo ni siquiera he estado en esa playa?", contestó con humor cuando Antonio Rossi le preguntó por las acusaciones que circularon en redes, que la relacionaban con el encendedor hallado en Playa Furia y que desencadenó una sanción al grupo.

La colaboradora también aprovechó para recordar que no recibió ningún trato de favor por parte del programa. "Estoy acostumbrada a que se digan mentiras sobre mi vida. Si me preocupara por todo eso, no viviría", sentenció la presentadora malagueña.