Norma Duval analiza su paso por 'Masterchef' y 'El desafío' y responde rotunda si aceptaría concursar en 'Supervivientes'

Norma Duval está atravesando una de las etapas más felices de su vida. Tras vivir momentos muy duros en el aspecto más personal, con dolorosas pérdidas en su familia, la vedette consiguió resurgir y salir adelante, volviendo a trabajar en televisión como una de las grandes estrellas de formatos como 'Mask Singer', 'Mastechef Celebrity' y 'El desafío', en los que demostró su capacidad de superación y su talento para el espectáculo y para generar contenido.

A sus 69 años recién cumplidos, la artista ha dado un paso más en su carrera como prescriptora e imagen de marcas publicitarias y ha presentado "Body Buddy", un revolucionario traje de entrenamiento personal a través de electroestimulación, que contribuye a la tonificación muscular, activando el metabolismo y la quema de grasa, sin impactar negativamente en las articulaciones. "Cuando lo llevas, te tonifica, estimula las endorfinas y te ayuda a la pérdida de peso. Para mi, usarlo es calidad de vida", le contó a los medios de comunicación, entre los que se encontraba YOTELE.

Aprovechando el evento, en el que desveló con alegría que muy pronto volverá a ser abuela, le preguntamos por su paso por 'El desafío': "Es mi concurso preferido de todos los que he hecho. Le dije a Susana Uribarri, mi representante, que quería ir y que hiciera todo lo posible por cerrarlo. es un programa muy duro pero maravilloso, en el que tú te retas a ti misma y en el que encima ha habido un ambiente increíble con los compañeros. De verdad que disfruté muchísimo", comenta

No tiene el mismo recuerdo de su aventura en 'Masterchef Celebrity": "Lo pasé un poco mal porque yo no soy de comida, no soy cocinera. Es curioso porque, menos yo, todos en mi familia cocinan bien. mi hijo hace unos pasteles que te mueres y mis sobrinas se manejan super bien entre fogones. Mi hermana también cocinaba muy bien. Pero yo no. Y claro, no me sentía del todo cómoda en una cosa que no domino”.

Su estreno como participante de concursos no pudo ser más sorprendente: debajo de la máscara de Unicornio en 'Mask Singer’. "Tenía una cabeza de caballo puesta, que era un unicornio, y cuando me la quité tenía la sensación de haber estado en una sauna. Alguien dijo que tenía la cara desfigurada y lo que pasó es que de tener la cabeza ahí metida estaba hinchada. También fue un reto porque yo soy claustrofóbica pero me lo pasó muy bien, fue una experiencia distinta. No se lo dije a nadie, guardé el secreto al máximo. Y la mayor sorpresa me la llevé cuando descubrí que había estado al lado de mi gran amigo Al Bano".

De cara al futuro, tiene claro que no volverá a ponerse en la piel de concursante: “Yo creo que ya no voy a hacer más concursos. Me han ofrecido el de baile, pero yo ya he sido jurado dos veces y tengo 69 años". Y por si hubiera alguna duda, preguntada por su respuesta ante una hipotética oferta para ir a 'Supervivientes', Duval es rotunda: "No".