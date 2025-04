Karla Sofía Gascón conmueve a Pablo Motos con su confesión más dura: "Llegué a pensar en quitarme de en medio”

Karla Sofía Gascón ha resurgido de sus cenizas. Contra todo pronóstico, la actriz ha logrado superar el linchamiento e intento de cancelación que se le aplicó de manera colectiva por unos inaceptables mensajes antiguos, que asumió y por los que pidió perdón. Tras meses en el disparadero y ser apartada de la promoción de la película Emilia Pérez por parte de Netflix, ha logrado superar esta desagradable situación y volver a retomar su vida normal.

La intérprete, segunda española en la historia que ha sido nominada al Oscar, ha presentado su libro, 'Lo que queda de mí', en 'El hormiguero' con Pablo Motos. Con ella ha hablado de cómo vivió toda la polémica surgida alrededor de su nominación a los premios de Hollywood.

"Se juntaron el hambre con las ganas de comer. Íbamos muy bien porque hicimos una película maravillosa, con actuaciones increíbles, y hubo gente que quiso destrozar esta película destrozándome a mí. Se juntaron personas transfóbicas, con gente que eran competencia de la película, con gente que no soporta que a otros les vaya bien… Se juntaron y no había tiempo de reacción. Al final, todos nosotros hemos sido víctimas de un sistema de odios y envidias que querían acabar conmigo", comenzó diciendo.

Todo surgió por unos tuits antiguos sobre el islam que sacó a la luz una periodista musulmana: "Yo no me tengo que defender de nada porque sería ridículo y absurdo. Me han tachado de muchas tonterías, pero ponerse a explicar y luchar contra todas esas cosas en la vorágine de la producción era complicado. Yo solo me he dedicado toda mi vida a luchar contra el fanatismo y por los derechos de las mujeres. Me han llegado incluso a acusar de estar acusada de asesinar a siete personas. Estamos en un mundo dominado por las RR.SS con las que tenemos un problema muy grave. Las redes no son reales, tenemos que tener mucho cuidado, es el verdadero Matrix en el que está metida nuestra sociedad".

Como decíamos al principio, Karla Sofía Gascón no esconde su culpa ni su carácter tremendamente impulsivo: "Yo reconozco que soy bastante bruta y soy muy bestia en mis formas, siempre pido perdón por ello, pero de ahí a que sea todo lo que me han querido llamar, hay un mundo. Estamos dominados por el odio".

Pese a todo este revuelo, reconoce que temió por su futuro pero que ahora no le falta trabajo: "Es que mi talento como artista no tiene nada que ver con lo que la gente pueda pensar de mí. Las interpretaciones son como los culos, todo el mundo tiene una, una cosa es lo que yo diga o piense y otra lo que interprete la gente al respecto".

"¿Alguien te llamó para que dieras tu versión o te lanzaron a los leones sin más?", le preguntó Pablo Motos. "Es que daba igual lo que yo dijera, si no era eso, era otra cosa. Como no había nada que sacarme, no tengo ni una multa, ni una pelea, ni nada de nada, tiraron por allí".

La actriz no tiene duda sobre si esta polémica afectó a que finalmente no ganara el Oscar: "Confío en que ningún jurado me valorara por algo que no fuera mi talento. Mi favorita para ganar el Oscar era yo. Creo que mi trabajo ha sido algo inigualable en muchos aspectos".

Pese a mostrarse entera tras esta época tan dura en el magacín de Antena 3, Gascón reconoce que todavía no lo ha superado del todo: "No lo estoy tanto, la verdad, ha sido muy duro. Estaba en París y, sin ser yo católica en absoluto, me fui a una iglesia pequeñita que hay allí y me sentí reflejada en la crucifixión. Ese día estaba paseando por el Sena con unos lagrimones tremendos y llegué a pensar que igual era una buena idea quitarme de en medio y tirarme. Luego me di cuenta de lo fría que está el agua del Sena y me lo pensé mejor. He acabado entendiendo el porqué hace las cosas todo el mundo. Después lo único que te queda es perdonar".

Pese al veto inicial, al final sí que pudo acudir a la gala de los Oscar, pero de una manera un tanto curiosa: "Me pasaron por donde eran todas las grandes celebrities, Steven Spielberg… Por la cocina. No es la primera vez que paso por las cocinas, cuando vas con grandes celebrities a veces hay que entrar por ahí".