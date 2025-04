Pablo Alborán desvela los primeros detalles de su personaje en 'Respira' y todos los papeles que ha rechazado antes

Pablo Alborán aterrizó este miércoles por primera vez en el plató de 'La Revuelta' de La 1, tras haber acudido varias veces a 'La Resistencia'. El artista celebró el salto del programa a la televisión pública y aprovechó la ocasión para hacer una reivindicación clara: "Hay que cuidar más la sanidad pública y a los sanitarios", defendió, en referencia directa al proyecto que le tiene ahora entre manos: su debut como actor en la segunda temporada de 'Respira', la serie de Netflix donde interpreta a un cirujano plástico en un hospital público.

Aunque confesó que apenas puede contar detalles de su personaje, dejó algunas pinceladas: “Es vasco, el acento me ha costado la vida, pero luego su madre es madrileña y por ahí me salvé un poco. Me quité el acento malagueño”. Alborán explicó que llevaba tiempo formándose en interpretación, pero que hasta ahora no le habían ofrecido un papel que le encajase. “Siempre me proponían hacer de cantante, de mí mismo… Esta oportunidad es diferente, es hipergolosa, le pasa de todo al personaje y tiene mucha salsa”, adelantó el actor.

El malagueño también recordó sus inicios en la música, cuando las discográficas rechazaban su primer tema: “‘Solamente tú’ tardó tres años en publicarse. Me llamaban 'el Antoñito Molina', lo decían de forma despectiva por mi acento flamenquito, pero yo siempre he defendido que el acento es lo más bonito que hay. Si se lo quitaba, me quitaba todo lo mío”. La sorpresa de la noche llegó cuando confesó que tiene grabado el momento exacto en el que su vida dio un giro: “Cantaba en un bar de Málaga y, de repente, la gente empezó a cantar conmigo. Gracias a ese vídeo todo cambió”.

David Broncano se quedó fascinado por el testimonio y lo destacó como algo inusual: “Vídeos de inicios hay muchos, pero uno de ese momento exacto en el que un cantante ve que la gente ya conoce su canción… eso es único”. Alborán, visiblemente emocionado, concluyó con un agradecimiento: “Le debo todo lo que me pasa al trabajo, a mi equipo y, sobre todo, al público que ha hecho que esté aquí”.