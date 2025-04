Candela Peña responde a los que la señalan como una persona influyente: "Si lo fuera, mi situación sería otra"

Cada vez que Candela Peña pisa el plató, su presencia es un verdadero torbellino. Sin embargo, a pesar de su notoriedad, la actriz se enfrenta a una falta de ofertas laborales. Aunque la prestigiosa revista 'Vanity Fair' la ha incluido en su lista de las 30 personalidades más influyentes del cine y la televisión, Peña ha querido aclarar que su realidad profesional dista de ser tan brillante como podría sugerir esta nominación.

“Desde 'La boda de Rosa' no he hecho cine. En los últimos cinco años no he rodado ni una película, y en los dos últimos, desde 'El caso Asunta', solo he participado en un capítulo de otra serie. Hasta este año, que gracias a Netflix y a mis productores argentinos rodaré una pelicula este verano”, compartió a través de sus redes sociales, sorprendida por el reconocimiento de la revista.

A pesar de haber interpretado roles significativos en los últimos años, especialmente en la televisión, Candela Peña lamenta que su carrera no haya sido tan prolífica como ella habría deseado. Ha trabajado intensamente en la pequeña pantalla con proyectos como 'Hierro', 'Maricón perdido' y 'El caso Asunta' (2024), pero no ha tenido la oportunidad de participar en ninguna película durante todo este tiempo.

“Si tuviera la influencia de otras personas, mi situación sería diferente. Si yo fuera influyente o poderosa en la industria, ¿sería este mi ritmo?”, confiesa la actriz, quien se mantiene gracias a su sección en 'Late Xou', el programa de humor presentado por Marc Giró en La 1. Peña es una de las colaboradoras habituales, junto a Yolanda Ramos, y su intervención se limita a un breve monólogo junto al presentador cada dos o tres semanas, según cuenta ella misma en su publicación.

En varias ocasiones, Candela ha aprovechado este espacio televisivo para destacar que no goza de privilegios y que su economía familiar depende, en gran parte, de su participación en este programa: “En casa se come gracias a ocho minutos en 'Late Xou' cada dos o tres semanas. Y no lo digo como una queja, sino como una realidad”.

La actriz zanja su publicación con su mensaje de esperanza: "Pero sé y confío, que lo mejor está por llegar y ya será sin prejuicios, ni por mi, ni por lo que piensen los de mi profesión, ya con 50 años hacer lo que me haga feliz, me saque del bajo".