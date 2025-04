Emma García contra Jota Peleteiro por sus comentarios sobre Jessica Bueno: "¿A qué llamáis trabajar?"

La noche del 4 de abril, 'De viernes' estuvo marcada por una tensa confrontación entre Jota Peleteiro y Jessica Bueno, cuya separación sentimental fue el tema central de la discusión. Ambos expusieron sus versiones sobre la polémica ruptura, destacándose el momento en que la modelo, visiblemente afectada, no pudo contener las lágrimas al encontrarse con su exmarido en el plató. Durante su intervención, Jessica explicó que sus intenciones no eran causar daño, sino simplemente vivir en paz. "Yo lo que quiero es hacer mi vida y estar tranquila", defendió, mientras intentaba frenar los ataques verbales de Peleteiro.

El enfrentamiento entre ambos fue analizado en diferentes espacios televisivos como 'Fiesta', donde se desató un acalorado debate entre los tertulianos. Algunos defendieron a la modelo, mientras que otros se posicionaron a favor del exfutbolista. Durante la discusión, Kiti Gordillo hizo una crítica hacia Jessica, sugiriendo que su vida en el ámbito de los realities era una forma de mantener un alto nivel de vida, algo que, según ella, no reflejaba la realidad económica de la mayoría de las personas. Esta declaración no pasó desapercibida y generó una gran controversia.

Peleteiro, por su parte, fue aún más tajante al calificar a Jessica como "obsesionada" con él. Además, hizo hincapié en su conversión al islam en 2024, mencionando que sus hijos, fruto de la relación con la modelo, se visten como musulmanes durante el Ramadán. Este comentario sumó tensión a un debate que ya estaba cargado de emociones, especialmente por las diferentes interpretaciones sobre los roles en la relación.

Sin embargo, no todos compartieron las críticas hacia Bueno. Amor Romeira defendió a la modelo al señalar que existen mujeres que sufren "violencia económica", algo que resonó con el público y generó aplausos. Emma García también intervino en apoyo a Jessica, refiriéndose a las acusaciones de que no trabajaba y resaltando la importancia del trabajo invisible que realiza una madre al cuidar y criar a sus hijos. "¿A qué llamáis trabajar? ¿Acaso cuidar a los hijos, llevarlos al colegio y estar pendiente de ellos no es trabajar? Hay mucho trabajo detrás del cuidado de los niños", cuestionó la presentadora, visiblemente molesta por las insinuaciones de Peleteiro.

Finalmente, las palabras de Emma García fueron ampliamente respaldadas por los tertulianos y el público en el plató. Marisa Martín Blázquez añadió que el cuidado de los niños es un trabajo valioso, subrayando que Jessica no luchaba por un beneficio personal, sino por el bienestar de sus hijos. Esta postura unánime dejó claro que la percepción sobre el trabajo de las madres y los roles en una separación sigue siendo un tema controvertido, pero también fundamental en la conversación pública.