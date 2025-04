Ana Rosa carga contra el Gobierno por el contrato de armas con Israel: "La crisis del sofocón"

Ana Rosa Quintana ha aprovechado su editorial de este jueves 24 de abril para lanzar un nuevo dardo al Gobierno de coalición, esta vez a cuenta de la compra de munición a Israel por valor de 6,5 millones de euros. Una operación que ha provocado tensiones dentro del Ejecutivo, aunque, según la periodista, sin consecuencias reales. "La podríamos llamar la crisis del sofocón", ha ironizado al referirse al revuelo generado por los socios de Sumar.

La presentadora ha puesto el foco en lo que considera una escenificación sin efectos reales. "Ningún ministro de Sumar se ha mostrado dispuesto a dimitir", ha subrayado, para luego encadenar una serie de pullas a varios miembros del Gobierno. Se ha referido a Sira Rego como "la ministra de sofocón e Infancia", a Ernest Urtasun como "el ministro de Cultura y sofocones", y ha descrito a Yolanda Díaz como alguien que "casi se desmaya al escuchar lo del contrato de las balas, pero no".

Ana Rosa ha cargado también contra la aparente doble moral del presidente del Gobierno, utilizando una metáfora cinematográfica: "Sánchez está en contra de la compra de armas pero es como Antonio Banderas en 'El Mariachi'. Parece que va a tocar la guitarra pero en la funda lleva balas y explosivos".

En tono satírico, la periodista ha ironizado con la falta de decisiones firmes por parte del Ejecutivo: "Marlaska dejó por escrito que estudiaban cancelar el contrato, pero no. Urtasun declara la guerra a su propio Gobierno, pero no. Yolanda Díaz se agarra a la silla y dice que van a agotar la legislatura". Una sucesión de "sí pero no" que, según Ana Rosa, define esta nueva "crisis del Gobierno".

La editorial concluyó con un toque más personal hacia Pedro Sánchez, recuperando el recuerdo de cuando amagó con dimitir hace un año. "El presidente está triste. ¿Qué tendrá el presidente?", ironizó con una referencia libre al poema de Rubén Darío, para rematar con sarcasmo: "Recuerden que Sánchez amagó con dimitir, pero no".