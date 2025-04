'Supervivientes' expulsa a su concursante más polémica y abronca a los "invisibles": "Os echáis la siesta"

La octava gala de 'Supervivientes 2025' dejó dos momentos clave: la expulsión de Carmen Alcayde, uno de los rostros más polémicos de esta edición, y una seria advertencia de Jorge Javier Vázquez a varios concursantes por “esconder” su convivencia. La votación entre Koldo y Carmen fue calificada por el presentador como “la más ajustada de la edición”.

Los porcentajes ciegos generaron expectación (51% frente a 49%), y finalmente fue Carmen quien resultó expulsada. Se despidió de Montoya con un emotivo abrazo y un collar de recuerdo. "Me voy con la cabeza alta", aseguró, visiblemente emocionada. Pero el drama no terminó con la salida de Carmen. En realidad, solo cambiaba de rol: pasó a convertirse en parásita junto a Laura Cuevas, y el domingo será la audiencia quien decida cuál de las dos vuelve a la convivencia principal.

El otro gran momento de la noche llegó con la reprimenda de Jorge Javier a Escassi, Borja, Álex y Koldo. Acusó a los concursantes de mantenerse invisibles durante el día para no aparecer en las cámaras. “Delante de cámaras os echáis la siesta y cuando no están, habláis de las estrategias”, criticó duramente, tras mostrar vídeos en los que quedaba en evidencia esta práctica.

Escassi intentó defenderse asegurando que evita los conflictos: “Intento mantenerme ajeno a lo que no va conmigo. En nuestra playa hablo con todos, tengo buena relación y me comunico con todos, si alguien quiere que discuta lo siento, pero me cuesta discutir. Disfruto más haciendo las pruebas que discutiendo”. Aun así, el toque de atención fue claro: 'Supervivientes' también es convivencia, y el público no acepta a quienes se esconden.