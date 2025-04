El hombre que 'predijo' el apagón en España hace tres años: "Hemos vivido una especie de ensayo"

En septiembre de 2022, Movistar Plus+ estrenó 'Apagón', una miniserie que se imaginaba cómo afrontaría España un apagón provocado por una tormenta solar. A lo largo de cinco episodios, la producción mostraba el caos que se desataba en el país con la falta de electricidad, telecomunicaciones o medios de transporte. Casi tres años después, los ciudadanos han vivido una situación muy similar este lunes 28 de abril, algo que ya había pasado por la mente de Fran Araújo, el coordinador de guiones de 'Apagón' y coautor de las historias de tres de los capítulos.

El escritor y productor, que ha estado detrás de éxitos como 'Hierro' y 'Rapa', se encontraba en Barcelona promocionando su nueva serie, 'La canción' (basada en la victoria de Massiel en Eurovisión en 1968), cuando le pilló el apagón de este lunes. "Estaba en mi habitación de hotel en una videollamada con gente de Madrid y se cortó la luz. Les llamé explicándoles lo que me había pasado y me dijeron que a ellos le había ocurrido lo mismo. Y pensé: ¿En Barcelona y Madrid a la vez? Me puse tan nervioso que bajé como un loco a la calle a ver si había luz, y ya vi que todos los comercios estaban apagados", recuerda.

El fallo eléctrico le llevó a pensar, inevitablemente, en la serie, como le pasó a muchos otros españoles que habían visto la ficción de Movistar Plus+. "Nos habíamos pasado tantos meses fabulando sobre ello que te viene de golpe el peor escenario posible", reconoce. "Nos sentimos muy seguros en una sociedad muy sofisticada, pero nos quitan la electricidad y te das cuenta de lo frágiles que somos", añade.

Inspirado en un pódcast

Para escribir 'Apagón', Araújo y el resto de guionistas (Isabel Peña, Alberto Marini, Rafael Cobos e Isa Campo) se inspiraron en el exitoso pódcast de ciencia ficción original de Podium Podcast (PRISA Audio) 'El gran apagón', pero como desarrollaron historias originales también recurrieron al asesoramiento de expertos meteorológicos en fenómenos adversos, de los servicios de emergencia y del personal sanitario de los hospitales.

Por eso Araújo no descartaba que algo así pudiera vivirlo en algún momento en primera persona. "Todos vivimos ajenos al desastre, porque si nos hubiesen preguntado hace unos años si íbamos a vivir una pandemia mundial hubiéramos dicho que ni en broma, y mira, las cosas pasan", reflexiona.

Actores y directores diferentes

Cada uno de los cinco capítulos de 'Apagón' cuenta una historia diferente, con actores y directores distintos. Como realizadores están Rodrigo Sorogoyen, Raúl Arévalo, Isa Campo, Alberto Rodríguez, Isaki Lacuesta y, entre los intérpretes, Luis Callejo, Ainhoa Santamaría, Melina Matthews, Tomás del Estal, Zoé Arnao, Patricia López Arnaiz, Miquel Fernández, Jesús Carroza, Naira Lleó, María Vázquez.

Patricia López Arnaiz, en 'Apagón' / Emilio Pereda / Movistar Plus+

Cada episodio tiene un título que recuerda a las fases del duelo: ‘Negación’, que cuenta cómo los científicos y responsables de Protección Civil se enfrentan a la inminente tormenta solar; ‘Emergencia’, que se desarrolla en un hospital; ‘Confrontación’, que refleja cómo viven esas circunstancias unos adolescentes; ‘Supervivencia’, con un pastor protegiendo a su rebaño de los urbanitas que han asaltado el campo, y ‘Equilibrio’, el más esperanzador de todos, recuperando la vida en el pueblo.

Un apagón total

Porque 'Apagón' está plagada de escenas duras, con historias de lo más angustiosas y muy dramáticas: como la de un hombre que tiene que dejar a su padre enfermo en el hospital sabiendo que la falta de suministro de comida y medicación hará muy difícil su supervivencia. Pero es que en la serie el corte de la electricidad dura dos años.

"Nosotros hemos vivido una especie de ensayo de ocho horas, no tiene nada que ver con un apagón total en el que no hay ni medios de comunicación", señala. "Una de las cosas sobre las que he pensado mucho es la gente que se quedó atrapada en trenes, la angustia de estar en mitad de la nada sin saber lo que ha pasado porque no te funciona el teléfono. No es lo mismo que viví yo, que fui corriendo a poner la radio y eso fue calmándome poco a poco", concluye.