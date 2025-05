La Audiencia Nacional confirma la multa a RTVE por publicidad encubierta en ‘MasterChef’: la abultada cifra que tendrá que pagar la cadena pública

RTVE tendrá que pagar una multa de 125.581 euros tras perder el recurso contra la sanción que le impuso la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por publicidad encubierta en 'MasterChef Celebrity'. La Audiencia Nacional ha ratificado que la aparición de Amelia Platón, más conocida como Amelicius, en el programa sirvió para promocionar de forma encubierta su marca de productos saludables, lo que vulnera la normativa de comunicación comercial en televisión.

Según recoge la sentencia, la intervención de la exconcursante no se limitó a una charla sobre su experiencia o su proyecto empresarial. Todo lo contrario: se centró en “la presentación del producto”, con explicaciones sobre sus beneficios, menciones a la compra online y vítores tanto del jurado como de los concursantes. La emisión se repitió incluso días después. “No se trata de elogios ocasionales ni espontáneos”, aclara el tribunal, que considera que los halagos fueron dirigidos desde la propia dirección del programa.

El origen del caso se remonta al verano de 2022, cuando la CNMC anunció la sanción a RTVE por esta promoción encubierta de la línea Amelicius Delicius, impulsada por Platón tras abandonar el concurso. En su visita a la décima edición, la nutricionista asesoró a los nuevos concursantes sobre "batch cooking" y cocina saludable, pero, según Competencia, lo hizo aprovechando el espacio público para publicitar sus servicios y productos sin aviso alguno al espectador.

Los magistrados destacan que RTVE podría haber dado cabida a una entrevista editorialmente justificada, pero no fue el caso. “No habló del desarrollo del negocio, proveedores o cómo emprender”, subraya la sentencia, sino que “la protagonista fue la marca y su promoción”, en una estrategia clara de venta no declarada.

Se trata, además, de una reincidencia. RTVE ya fue sancionada en 2017 con más de 219.000 euros por un caso similar en el mismo programa, donde se promocionaron productos de una bodega sin advertencia al espectador.