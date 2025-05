Negativa tajante de Rosa Benito a hablar en directo con sus excompañeros de 'Sálvame' en TVE: "Me hicieron daño"

TVE anunció este lunes a los 16 concursantes que formarán parte de la décima edición de 'MasterChef Celebrity', y lo hizo a través de 'La familia de la tele', su nuevo magacín vespertino liderado por los exintegrantes de 'Sálvame'. El programa aprovechó su emisión en directo para dar a conocer a los participantes y conectar con el set de grabación del talent culinario.

Uno de los nombres que más sorprendió fue el de Rosa Benito, antigua colaboradora de Telecinco y compañera durante años de figuras como María Patiño o Kiko Matamoros. Su fichaje no pasó desapercibido, y el programa quiso darle protagonismo pese a la evidente tensión que aún existe con algunos de los actuales colaboradores.

Torito, también concursante de esta edición, fue el encargado de presentar a sus compañeros, y al llegar el turno de Rosa, le pidió que saludara al programa, y aunque ella se limitó a un escueto "hola", María Patiño quiso forzar un poco más el momento, pidiéndole unas palabras. Benito, visiblemente incómoda, evitó responder, se dio media vuelta y se marchó con un leve manotazo a Torito para impedir que la retuviera en pleno directo.

Horas más tarde, Rosa Benito compartió un texto en sus redes sociales que muchos han interpretado como un mensaje envenenado hacia sus antiguos compañeros: "He pasado por cosas que me rompieron el alma, escuché palabras que me desgarraron por dentro, vi cómo dudaban de mí cuando más leal fui, y sentí traición justo cuando más constancia entregué. Pero aquí estoy... victoriosa, sin rencores".

En el mismo mensaje, y sin mencionar directamente a nadie, lanzó una reflexión que parece dirigida a quienes compartieron plató con ella en 'Sálvame': "Entendí que no me voy a volver como quienes me hicieron daño. Seré reflejo de lo que quiero recibir. Porque cuando uno sana de verdad, ya no busca venganza: busca paz. Y eso es lo que yo quiero… ¡Paz!".