Hiba Abouk, sobre su duelo con 'Supervivientes' y Buenafuente: "Espero que los productos puedan convivir bien, pero me interesa que funcione el mío"

Antena 3 ha decidido competir con 'Supervivientes' con una gran apuesta de ficción: 'Eva & Nicole'. Esta serie, protagonizada por Belén Rueda e Hiba Abouk, se ambienta en la Marbella de los años 80, y como el pasado de ambas supone una guerra en el presente. Con motivo del estreno del proyecto esta misma noche en el canal principal de Atresmedia, YOTELE ha tenido la ocasión de charlar con Abouk sobre este y otros trabajos televisivos.

YOTELE: ¿Quién es Eva, el personaje que encarnas en ‘Eva & Nicole’, y qué te atrajo del personaje para hacer la serie?

HIBA ABOUK: Bueno, pues Eva es una chica con un pasado bastante complicado y empieza la serie volviendo. Va a Marbella a vengarse de lo que le hicieron y a construir su futuro.

YOTELE: Eva es una mujer muy fuerte que, como dices, llega a esta Marbella de los 80 con este objetivo claro. ¿Tú cómo defines esa evolución que tiene desde el inicio de la serie hasta el final?

HIBA ABOUK: La evolución es espectacular porque llega con un objetivo bien claro que es vengarse de Nicole y, finalmente, en el camino pasan muchas más cosas y la venganza pasa a un segundo plano.

YOTELE: ¿Te inspiraste en alguna persona real de esa Marbella de los 80 para construir al personaje?

HIBA ABOUK: Sí, me inspiré mucho, sobre todo en lo que es la energía, el ambiente y, sobre todo, mi personaje está inspirado en Olivia Valere, en realidad. Lo que pasa es que luego lo hemos ficcionado mucho, no tiene nada que ver. No es un biopic ni muchísimo menos, pero digamos que mi referente para este personaje fue Olivia Valere.

YOTELE: ¿Y cómo ha sido compartir escenas con Belén Rueda? Porque la gente podrá ver escenas muy potentes entre vosotras dos.

HIBA ABOUK: Pues la verdad que ha sido lo mejor que me ha podido pasar porque es una compañera fantástica y hemos disfrutado muchísimo trabajando nuestras escenas. Además, fue desde el minuto uno. Yo pasé un casting y luego un call back lo hice con ella, y desde el minuto uno la química fue brutal y son escenas que se disfrutan un montón.

Luego lo ves y no es divertido, pero rodarlo fue muy, muy divertido. Decían “corten” y nos meábamos de la risa porque nos poníamos en un lugar que no tiene nada que ver con nosotras y nos divertimos mucho.

YOTELE: Esta va a ser la segunda ventana porque la serie ya se ha podido ver en Atresplayer. ¿Cómo ha sido ese feedback que habéis recibido de la gente que la ha podido ver?

HIBA ABOUK: Pues ha gustado mucho porque la serie es muy divertida ahí donde la ves. En Atresplayer ha funcionado muy bien y ahora esperamos que toda esa gente que no tiene Atresplayer pueda también ver la serie y disfrutarla. Y espero que sí, que guste.

YOTELE: Vais a competir en la noche de los jueves, donde ya hay un gigante como es ‘Supervivientes’ y donde también llega Buenafuente a La 1. ¿Cómo valoras este duelo televisivo?

HIBA ABOUK: Bueno, yo creo que cada producto tiene su público y espero que los tres productos puedan convivir bien, cada uno con su público y que funcionen los tres. Oye, sobre todo me interesa que funcione el mío, por supuesto, pero le deseo el éxito a todo el mundo.

YOTELE: Claro, porque también tienes ahí a algún conocido, ¿no?

HIBA ABOUK: No, no por eso, porque le deseo el éxito a todo el mundo en general, a nadie en particular.

YOTELE: ¿Y tienes algún proyecto más allá de ‘Eva & Nicole’ ahora a corto plazo?

HIBA ABOUK: Sí, tengo pendientes en octubre, una película que rodé en inglés en Túnez, y tengo un rodaje que todavía no puedo contar nada a finales de año.

YOTELE: Hace menos de un año Rubén Cortada pidió el regreso de ‘El Príncipe’, con una nueva temporada. Aunque tu personaje moría en el final, se rodaron varios finales alternativos, donde finalmente vivía. ¿Te gustaría retomar esta serie?

HIBA ABOUK: Siempre. Esa serie fue un sueño y yo creo que me gustaría a mí y le gustaría a media España, que estaba enamorada de esa serie. O sea que claro que sí, reencontrarme con todos mis compañeros sería un sueño.