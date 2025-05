Melody regresa a casa tras Eurovisión sin RTVE y anuncia una rueda de prensa: "No he echado a nadie del camerino, jamás"

Después de su polémico paso por Eurovisión 2025 y una discreta salida de Basilea, Melody ha reaparecido en Málaga. La artista andaluza no regresó con el resto de la delegación española, sino que viajó por su cuenta con su pareja, Ignacio Batallán, para reencontrarse con su hijo Cairo y recuperar fuerzas. A su llegada, la esperaban decenas de periodistas, fotógrafos y seguidores. “¡Muchas gracias, muchas gracias!”, repetía emocionada.

Melody evitó hacer valoraciones sobre su posición en el festival, pero sí quiso dejar claro que hablará cuando lo considere oportuno: “No os preocupéis, que haré una rueda de prensa”. Según explicó, necesitaba tiempo en familia: “Hace mucho tiempo que estoy sin mi niño, ya hace dos semanas y me toca… Lo primero para mí era estar con mi hijo, estar unos días tranquilita, recuperar energía, ver a mi madre y a mi padre”.

“Yo valoro mi actuación. Creo que hemos hecho un trabajo muy bonito y que, por encima de todo, tiene que prevalecer el arte y la música”, defendía Melody. También señaló que ha visto reacciones del público muy emocionantes: “Me han enseñado vídeos de los estadios… Me emociona, porque es increíble lo que se ha conseguido con ‘Esa Diva’”.

Sin entrar en polémicas concretas, la artista desmintió algunos rumores surgidos tras la gala: “Eso es mentira. No he echado a nadie del camerino, jamás. Yo no soy así”. A preguntas sobre si estaba decepcionada por el resultado, fue clara: “Yo estoy bien. Voy a ver a mi niño”.