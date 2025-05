Telemadrid responde al mensaje de RTVE sobre Palestina con un vídeo alternativo que desata la polémica

RTVE abrió la final de Eurovisión 2025 con un mensaje institucional en defensa de los derechos humanos y un llamamiento a la paz: “Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y Justicia para Palestina”. Lo hizo con un simple cartel previo a la emisión, que evitaba infringir las normas impuestas por la UER sobre contenido político durante la gala, pero a pesar de ser completamente legal, ha levantado ampollas en algunos ámbitos políticos.

Días después, Telemadrid ha respondido con una pieza similar en estética pero con un enfoque ampliado. En su programa 'El análisis', presentado por Antonio Naranjo, la cadena madrileña proyectó un cartel donde además de mencionar Palestina e Israel, aludía a “los homosexuales y mujeres perseguidas en Irán”, “la represión en Venezuela” y “los cristianos asesinados en Nigeria”.

El vídeo ha sido interpretado como una respuesta política, en línea con las críticas de Isabel Díaz Ayuso, que acusó a RTVE de “politización bochornosa”. Naranjo ha sido uno de los fichajes más recientes de Telemadrid tras su paso por tertulias de Atresmedia defendiendo al Gobierno regional.

La UER ha confirmado que no sancionará a RTVE por el cartel sobre la paz en Palestina, al no haberse vulnerado ninguna norma del certamen. El mensaje de la cadena pública se emitió antes del inicio del programa y no formó parte de la retransmisión oficial.