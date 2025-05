Antena 3 utiliza el enfado de Yenesi con el jurado para promocionar la nueva gala de 'Tu cara me suena': "Me voy"

Antena 3 ha decidido aprovechar el revuelo generado en redes sociales para promocionar la Gala 8 de 'Tu cara me suena', disponible en Atresplayer y aún pendiente de su emisión en abierto. La protagonista del momento es Yenesi, concursante del programa, que se enfrentó al jurado por sentirse infravalorada y terminó abandonando el plató visiblemente molesta. La escena, que se filtró en redes sociales días antes de emitirse por televisión, se convirtió en viral con más de 3,4 millones de visualizaciones en Twitter antes de ser eliminada por una reclamación de Atresmedia.

Lejos de ocultar lo ocurrido, la cadena lo ha convertido en el eje de su promoción. Antena 3 ha compartido el vídeo con algunos de los momentos más tensos de la discusión, convirtiendo el enfado de la artista en reclamo para atraer al público.

En el avance puede verse a Yenesi preguntando, entre aplausos del público: “Yo quiero decir una cosa: ¿cuándo lo hago bien, si siempre quedo de las últimas?”. A lo que Lolita responde: “Todas las galas lo haces bien”. Entre fragmentos cortados de su discurso, la cantante continúa: “Creo, que ni eso es ni 'La voz'” y “me he dedicado a imitar”. Florentino Fernández trata de rebajar la tensión: “Es una cuestión de que la competencia es feroz”. Pero finalmente, la concursante lanza un contundente “Me voy” y se marcha del plató.

La cadena no ha hecho más comentarios al respecto, y su voz en off se limita a anunciar la fecha de emisión. Sin embargo, el uso de este momento como cebo ha vuelto a reabrir el debate sobre los criterios de valoración del programa. Desde hace varias ediciones, muchos espectadores critican que 'Tu cara me suena' no premia la imitación, sino otros factores como el cantar bien. El arrebato de Yenesi ha puesto sobre la mesa una posible autocrítica que, de momento, queda en el aire.

Como aliciente añadido, esta nueva gala podría enfrentarse a un potente rival: la esperada entrevista de Melody en '¡De viernes!', que según ha adelantado 'Espejo público' y la cuenta Poco Pasa TV, podría haber costado a Telecinco hasta 150.000 euros para conseguir su testimonio tras la polémica con RTVE.