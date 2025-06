Pilar Vidal contra Yenesi por su enfado con el jurado de 'Tu cara me suena': "No es artista ni cantante"

Yenesi ha acaparado buena parte de la conversación televisiva este fin de semana. Después de su salida en plena gala de ‘Tu cara me suena’ y de mostrar su malestar por las valoraciones del jurado, su comportamiento no ha pasado desapercibido. Este domingo, el asunto llegó a ‘La Roca’, donde sus colaboradores no evitaron posicionarse.

Nuria Roca introdujo el tema tras ver imágenes de su imitación de Britney Spears. “Está muy bien caracterizada”, apuntó. Aunque la presentación gustó en plató, también se comentó que a nivel vocal sigue teniendo margen de mejora. “No es cantante profesional”, recordó Berni Barrachina.

El foco, sin embargo, no estuvo tanto en la actuación como en lo que vino después. “¿Pero se fue del plató de verdad?”, preguntó sorprendida Nuria. “Sí, aunque regresó poco después. Se la veía molesta”, aclaró su compañero. A partir de ahí, el debate se encendió.

Juan del Val, con experiencia como jurado en ‘El desafío’, fue directo: “Es normal que uno se enfade si siente que no le valoran el esfuerzo, pero esto no deja de ser televisión. Hay que relativizar”. Pilar Vidal añadió que a estas alturas del programa, la concursante debería haber asumido su papel. “No es artista ni cantante, pero el público la quiere porque da espectáculo”, opinó.

El equipo también se preguntó si Yenesi ha perdido parte del sentido del humor que mostraba al principio. “Pues yo creía que tenía más y no tiene. Tiene más Esperansa Grasia para mi gusto, ella no lo tiene aún”, valoró Pilar Vidal.