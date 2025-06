Una octogenaria rechaza a su cita en 'First dates': "Es como si hubiera visto un enanito"

El episodio de 'First dates' del pasado día 1 ha dejado a los más fieles seguidores del programa una de las citas más entretenidas: la de Maite y Ramón, una pareja de viudos jubilados que fueron hace un año al restaurante del programa con el objetivo de encontrar el amor.

Lo cierto es que este episodio fue emitido en el abril del 2024, pero la cena de los solteros se ha rememorado en el festivo del Día del trabajador, emitiéndose por segunda vez en la cadena.

En el capítulo, la primera en entrar al restaurante ha sido Maite, una administrativa jubilada octogenaria que reside en Premià, en Barcelona, y que iba de la mano de su nieta Noe, con quien vive y tiene una estrecha relación: "Mi abuela es muy liberal y moderna", ha asegurado.

La viuda, nada más llegar, ha detallado que le gustaban los hombres que estaban en forma, "que hacen un poquito de gimnasia, que les gusta andar".

"No corre el tiempo"

Lo cierto es que a su cita, Ramón, no solo le gustaba andar, sino que para él "no corre el tiempo todavía". Su espíritu juvenil le hacía definirse como "un chaval", a pesar de tener casi 90 años.

Sin embargo, a Maite no le ha acabado de gustar físicamente: "Lo veo muy poca cosa. Yo dije que quería una persona delgada, pero no dije consumida, este señor me queda pequeño".

El viudo, por su parte, tampoco parecía estar muy contento, pues lo primero que ha criticado ha sido la dentadura de Maite: "Tiene los dientes como podridos por dentro".

La cita

Durante la cena, la pareja ha compartido sus recuerdos de vida, entre ellos, en qué momento se quedaron viudos y cómo fue el proceso. A pesar de que Maite se ha mostrado interesada por lo que contaba Ramón, ha confesado al programa en varias ocasiones que no se veía con un hombre tan delgado: "Te da 'penita', tiene pinta de pasar hambre", aseguraba la barcelonesa.

El viudo explicaba su afición por hacer sopas de letras para ejercitar su memoria. Sin embargo, no ha podido evitar sorprenderse al saber que su cita era cuatro años más joven que él: "Parece mi abuela, está llena de arrugas".

En un momento dado, Maite ha mencionado la reciente muerte de dos mejores amigos justo antes de que a ella le atropellara un coche, algo que no le ha acabado de gustar a Ramón, que no ha entendido por qué tenían que hablar sobre la muerte.

Sinceridad ante todo

Cuando el capítulo estaba a punto de terminar, Maite le ha propuesto ir al cine a Ramón y, a pesar de su respuesta afirmativa, el soltero ha confesado al programa que no va al cine porque se queda dormido.

Aunque la cita seguía correctamente su transcurso, desde el principio algo no cuadraba entre los dos solteros, algo que ha quedado claro en el momento de la decisión: ambos han dicho que no tendrían una segunda cita.

Maite le ha pedido a Ramón sinceridad y explicaciones sobre por qué no le ha gustado: "No puedo gustar a todo el mundo, sé que soy una vieja y un adefesio".

A lo que el octogenario le ha respondido que no era para tanto, que simplemente, se veía más fuerte y ágil que ella: "Yo es que me encuentro mucho más atleta que esta señora", comentario que Maite ha decidido tomarse con humor y ha rematado con un: "Cuando le he visto, es como si hubiera visto un enanito".