‘Tardes de soledad’, el filme sobre Roca Rey, se proyectará en Burriana

La plaza Mayor de Burriana se convertirá el viernes 13 en una gran sala de cine al aire libre para disfrutar gratuitamente de la proyección de la película de moda, Tardes de soledad, en la que el gran protagonista es el torero Roca Rey, máxima figura del momento. Se trata de una ocasión única para presenciar este filme, ganador de la última Concha de Oro de San Sebastián, que todavía sigue en cartelera de todos los cines y no ha llegado aún a ninguna plataforma televisiva. Una obra magistral del director catalán Albert Serra, no solo para los amantes del mundo del toro, sino que también va dirigida al gran público que desconoce esta fiesta y que se puede adentrar en ella de una manera cruda y verdadera, descubriendo el lado más íntimo de los toreros.

El acuerdo ha sido alcanzado entre la distribuidora de la película, el propio torero, Satine y la empresa que gestiona la plaza de toros de Castellón, donde Roca Rey toreará el próximo sábado 28 de junio en una corrida extraordinaria junto a Manzanares y Cayetano. Además, tanto el productor, Luis Ferrón, como el torero muestran gran interés en que este filme sea proyectado en un lugar tan emblemático y relevante como es la fachada del Museu del Bou, que tanto interés despierta en el mundo taurino. Ambos también guardan un buen recuerdo de su paso por Castellón, plaza en la que rodaron algunas de las escenas de esta película.

Cine de verano

La proyección comenzará a las 22.00 horas, al más puro cine de verano, cuando ya cae la noche y la temperatura es más agradable a estas alturas del año. Un horario pensado para pasar un buen rato en familia, incluso para cenar en la misma plaza al estilo de pa i porta. La película es para todos los públicos, por lo que se espera la presencia de mucha gente joven que ve en el protagonista, Roca Rey, a todo un ídolo. Para la ocasión estrenarán una pantalla fabricada ex profeso de 7x4 metros, colocada en la fachada del Museu del Bou, con un sistema de sonido acorde para no perder detalle, puesto que esta es una parte fundamental para entender el documental. Sin la sonoridad no existiría este filme.

Este prodigio cinematográfico es capaz de captar toda la esencia de la tauromaquia desde dentro y retrata de una forma muy íntima el mundo taurino a través de la figura de Roca Rey. En Burriana habrá una ocasión única para no perdérsela y disfrutar de una espectacular velada en familia como en el mejor cine de verano.