Yenesi pidió perdón por su fuga en 'Tu cara me suena' después del enfado viral de Lolita

La presente edición de 'Tu cara me suena' sigue dando de qué hablar. El programa, además de seguir imparable en audiencias, está viviendo algunas polémicas en esta edición que no pasan desapercibidos a los espectadores, menos aún cuando pueden ver la gala con una semana de antelación en Atresplayer, lo que facilita que las polémicas se viralicen antes de verse en Antena 3.

Sucedió hace unas semanas con la queja de Yenesi por las malas puntuaciones del jurado: "Esto no es 'La Voz' ni 'Operación Triunfo'", decía la concursante antes de abandonar el plató. En la emisión de anoche, el programa recuperó está polémica de la mano de Lolita, que quiso darle un toque de atención a la intérprete.

"¿Puedo hablar? Voy a hablar, porque creo que esto hay que solucionarlo, cuanto antes mejor", comenzó diciendo la cantante tras la actuación de Yenesi. "Me hubiera gustado oír un perdón públicamente", comentó la flamenca haciendo referencia al abandono que la concursante había protagonizado tres semanas atrás.

"Tú tienes una condición con la que tienes que dar ejemplo a esos niños y niñas que están sufriendo porque tienen una transición en la vida y a veces no lo pueden tener. Como ejemplo, creo que ese detalle que tuviste no lo tienes que volver a hacer", argumentó la jueza. Este clip ya se había vuelto viral en redes acusando a Lolita de tránsfoba, lo que obligó a que Tíbet Rubira (director de la productora) y la propia Yenesi salieran en defensa de la andaluza.

"Ahora, si me permites, voy y te doy un abrazo", dijo Lolita posteriormente mientras se levantaba y se dirigía hacia la actriz de 'Mariliendre'. "Es verdad que han pasado unas semanas y a lo mejor no estaba preparada", reconocía Lolita.

"Por eso lo he dejado pasar. Como te queda mucho camino, porque sé que te quieres dedicar a esto, lo primero que hay que tener en la vida, Yenesi, es respeto a uno mismo y sobre todo al público, que es quien tiene la última palabra para hacernos grandes o dejarnos en la cuneta", añadió la jueza, que segundos después veía cómo Yenesi se disculpaba: "En la semana que hice de Bibi Andersen todavía era muy reciente y no sabía muy bien cómo gestionarlo. La pasada, como vinieron mis amigas, igual no era el momento, pero os quiero pedir disculpas a vosotros, a mis compañeros, al público y a la gente que está en casa".