Lara Álvarez deja en 'shock' a Broncano con la respuesta a las 'preguntas clásicas' de 'La Revuelta': "No es posible"

La llegada de 'La Revuelta' a la parrilla televisiva supuso un trasiego para 'El Hormiguero', que veía como su hegemonía nocturna estaba en peligro tras el aterrizaje del programa en TVE. Sin embargo, con el paso de los meses, Pablo Motos continúa como líder del 'acces prime time' y David Broncano se ha consolidado como la segunda opción favorita.

Además del presentador de Jaén el formato se sostiene gracias a sus colaboradores, como Lalachus, Pablo Ibarburu o Jorge Ponce. Además de la inestimable participación de Ricardo Castella, el director del programa, y Grison, el mago de la mesa de mezclas y el 'beatbox'.

Sorpresa cancelada

La noche del jueves 19 estuvo marcada por el cambio de planes a última hora a la que el equipo del programa se ha visto expuesto. Según comentaban durante la mañana, tenían una sorpresa pensada para esta noche que implicaba cortar la Gran Vía durante buena parte de la tarde.

Se trataba de una actuación de Estopa en la plaza de Callao que llevaban varios meses preparando, aunque a última hora las autoridades les han pedido que desistieran por cuestiones de seguridad, al filtrarse en las horas previas. Finalmente, pese a todo, el dueto catalán terminó tocando desde el plató del programa para el deleite de los asistentes.

'Las preguntas clásicas' a Lara Álvarez

La invitada especial de la noche, aparte de Estopa, fue la presentadora Lara Álvarez, conocida por ser el enlace entre los platós de televisión y los concursantes en algunos programas de éxito, como 'Supervivientes' o 'Gran Hermano', así como para la presentación de las Campanadas en alguna edición para Telecinco.

De hecho, es que ha estado en todas las cadenas de televisión generalistas más conocidas: "Antena 3... y antes, La Sexta... y antes, Cuatro... llevo 20 años, tío", le decía a un Broncano atónito. Ahora, en una nueva etapa, presentará el programa 'La Conexión', en TVE y Broncano le decía que se 'había pasado' la tele, como si fueran capítulos en un videojuego.

En el momento final del encuentro llegó el momento favorito de la audiencia: conocer el dinero y las relaciones sexuales de los invitados al programa. Respecto a la primera no quiso dar demasiados detalles, pero respecto a la segunda sí que se animó a comentar.

Lara Álvarez, en 'La Revuelta'. / RTVE

"Te lo digo, cero", avanzaba nada más escuchar la pregunta la presentadora, aunque el de Jaén no terminaba de creérselo: "No es posible", le decía. Pero Lara tenía una explicación, pues se encuentra en un momento determinado de la vida en el que no ha encontrado la posibilidad y, además, ya no está con quien era su pareja durante los últimos meses, el piloto Perico Durán.

"Se han juntado factores. Acabo de pasar por una ruptura sentimental", indicaba. "La paja triste, la paja nostálgica" repetía Broncano en busca de algún dato y la negativa de la mujer. Entonces, en busca de un poco de complicidad, desde el programa se le recordaba que "llega el verano", a lo que ella misma aseguraba que "hay que ser optimista".

"La vida es así. Igual me toca estar en un cajón un rato", comparaba su vida con las dificultades que ha habido para estrenar el programa que iba a exponer en 'La Revuelta'.