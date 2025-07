María José Suárez no da crédito con la actitud de Álvaro Escassi la última vez que se vieron: "Me quedé de piedra"

'De viernes' sentó anoche en su plató a María José Suárez, expareja de Álvaro Muñoz Escassi para hablar sobre su ruptura con el finalista de 'Supervivientes 2025'.

La modelo se ha encontrado con Escassi varias veces después de que terminaran su relación, pero quedó impactada por la actitud del jinete la última vez que se vieron.

La invitada se encontraba en pequeño local de Madrid tomando algo con unos amigos cuando le avisan que Álvaro acaba de llegar con Sheila Casas.

Nada más ver que María José se encontraba en el local, Escassi acude hacia ella: "Y viene con toda su naturalidad. Le da dos besos a mi compadre que lo tiene bloqueado de todos lados y me zampa dos besos". Una actitud que chocó bastante a la invitada que admite que no supo reaccionar: "Me quedé de piedra porque se podía haber evitado perfectamente. Pero él vino como diciendo 'Si yo ya me llevo fenomenal con María José".

Por último, la modelo no se ha querido ir del plató de Telecinco sin opinar sobre la ruptura entre Escassi y Sheila: "O es muy lista o está muy bien asesorada, yo creo que son las dos cosas", para concluir diciendo que ella "ha sabido salir a tiempo y que ha estado rápida".