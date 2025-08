Soraya Arnelas, contundente contra quienes la critican por el vídeo viral de su hija: "Yo no vendo a mis hijas"

Soraya Arnelas es una de las cantantes más reconocibles de nuestro país. Además, la artista se ha visto envuelta en varias polémicas durante estos años de fama y la última tiene que ver con sus hijas y las redes sociales.

Hace una semana, Soraya compartía un vídeo de su hija bailando que rápidamente se volvía viral y por eso, le han llovido las críticas de quienes creen que expone demasiado a la menor. Ahora, la cantante se ha defendido en 'Espejo Público'.

"Esto quiero que lo digáis: cualquier persona puede coger cualquier vídeo de cualquier persona, no solamente el mío. Bueno, pues ha tocado con un vídeo de mi hija, pero tengo 50 vídeos de mis hijas en redes sociales. Ha tocado ese, bueno, pues no pasa nada", comentaba la exconcursante de 'Tu cara me suena' por llamada telefónica.

Además, la artista se ha seguido defendiendo de las críticas y ha aclarado sus sentimientos después de ver lo sucedido: "No me siento nada porque mi hija es maravillosa y divertidísima, tal y como la veis en el vídeo. Yo no vendo a mis hijas, yo no estoy cobrando por ese vídeo. Esto no es una campaña de nada, simplemente se ha viralizado un baile de mi hija que yo comparto cada día con mi gente y con mis seguidores de bien".