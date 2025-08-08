Un soltero muy exigente eleva la tensión con su cita en 'First dates': "Quiere una criada y yo en mi pueblo soy la reina"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro, ahora en verano en Telecinco. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Pocas expectativas

Durante la noche del jueves el programa ha juntado a Paz, un chófer jubilado de 77 años, con Cristina, una cuidadora, también jubilada, de 81 años. El hombre tenía muy claro que buscaba a una persona para dejar de sentirse solo, mientras que la mujer se conformaba con alguien que no fuera un "adefesio".

Paz pedía que la persona indicada debía ayudarle en las tareas domésticas: "Que haga sobre todo la plancha porque yo quemo la ropa y si me tiene que ayudar a limpiar cristales, a hacer la comida o a fregar el suelo, pues me tiene que ayudar", apuntaba, muy seguro de lo que buscaba.

Tras las presentaciones, la cita ya empezaba coja: "No me gusta. Tiene el pelo de un color que no me gusta y corto, que no me gusta", reconocía Paz ante las cámaras del programa. Pero las cosas no terminaban ahí, pues el hombre comentaba que Cristina iba "encorvada", algo que destacaba que él no hacía y tampoco le convencía, aunque ella más tarde le decía que se encontraba perfectamente de salud.

Sin feeling

Pero nada era suficiente, pues tampoco le convencía su aspecto general al ser "una mujer muy trabajada", como sinónimo de mayor, aunque solamente le sacara cuatro años. También chocaban en la casa a la que irían si salieran juntos, ya que ambos querían que el otro se trasladara a la suya.

Así, después de problemas sobre más problemas, Paz le reconocía que lo que él buscaba era alguien que estuviera dispuesto a dejar su vida para acompañarle: "'¿Te ves capacitada para echarme una mano en casa y hacer la comida o planchar? Tiene que ser para vivir en mi pueblo. Que te interesa, pues para adelante. Que no te interesa, pues aquí no ha pasado nada", le decía a una Cristina atónita.

Paz y Cristina en 'First dates'. / Cuatro

Pese a las expectativas del señor, ella no estaba dispuesto a ello porque valoraba demasiado su vida propia: "Quiere una criada y yo en mi pueblo son la reina. Todo el mundo me quiere y me respeta. Yo a casa de él no me voy a ir", reconocía.

Finalmente, en el confesionario tampoco hubo 'feeling'. Aunque él estaba abierto a seguir conociéndose, era Cristina quien no quería. Esto sentó muy mal a Paz, que cambiaba de opinión y decidía marcharse solo del restaurante.