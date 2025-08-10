Emotivo momento
Terelu rompió a llorar en 'Fiesta' recordando a su madre: "Esta canción la pusimos en su funeral"
La presentadora se ha emocionado con una de las canciones que ha repasado el programa
Kevin Rodríguez
Terelu Campos es la encargada de presentar 'Aires de fiesta' este verano, una sección al más puro estilo '¡Qué tiempo tan feliz!' que se emite dentro del programa 'Fiesta' y donde se homenajea a grandes artistas de la canción de nuestro país.
Ayer sábado le tocó el turno a Rocío Dúrcal y la presentadora ya avisaba al inicio de la sección de que podía llegar a emocionarse si sonaba una canción muy especial.
Y así acabó sucediendo cuando Mercedes Durán interpretaba 'Amor eterno'. En los primeros compases de la canción ya podíamos ver a Terelu llorando y poco después a Mercedes tratando de calmarla mientras seguía cantando el tema.
"Esta canción era muy importante para mi madre, tanto que hasta fue la que elegimos para su funeral, es muy emocionante y muy duro para mí escuchar esta canción", explicaba la presentadora.
- El rival de Induráin confiesa: 'Iba dopado hasta las trancas cuando gané el Tour
- Aviso rojo por calor extremo el sábado en 19 pueblos de Castellón
- Muere Vicente Usó, un empresario vinculado a la citricultura y la cerámica de Castellón
- Directo | Albacete - Castellón
- José Elías revela cuánto dinero necesitas para vivir tranquilo y sin estrés: “Más de esto al mes no te hace feliz”
- Susto en Onda con un incendio en la zona del pantano del Sitjar
- Un ciclista de Castellón denuncia el peligro de los guardarraíles tras sufrir un grave accidente
- Tras el cierre de Benetton: Inditex planea traer sus nuevos modelos de tiendas al centro comercial Salera de Castellón