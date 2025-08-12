TVE sigue confiando en Broncano y le encarga un nuevo programa presentado por Eva Soriano
La 1 estrenará próximamente 'Cuánto, cuánto, cuánto', un divertido concurso de mediciones producido por El Terrat y Encofrados Encofrasa
Carlos Merenciano
La 1 de TVE continúa reforzando su vínculo con David Broncano y su equipo de confianza. La cadena pública ya tiene en marcha ‘Cuánto, cuánto, cuánto’, un nuevo concurso de humor y pruebas disparatadas que estará presentado por Eva Soriano, con la colaboración de Aníbal Gómez, y que llegará en la próxima temporada como una de sus grandes apuestas de entretenimiento.
El programa, creado por Encofrados Encofrasa –propiedad de David Broncano, con quien ya trabajan en 'La revuelta'– y El Terrat (THE MEDIAPRO STUDIO), se grabará en un gran plató con infraestructura técnica de última generación y volverá a poner en valor el directo en televisión. La idea parte de un concepto tan simple como insólito: retar a invitados y espectadores a estimar diferentes magnitudes físicas como peso, volumen, distancia o temperatura en contextos poco convencionales y con mucho sentido del humor.
El programa
Desde adivinar cuántos huevos lleva una tortilla para 200 personas, hasta saber los decilitros que caben en la boca de un trompetista, todo vale si puede medirse. Para ello, Eva Soriano y Aníbal Gómez contarán con el apoyo de un equipo técnico que certificará cada resultado con todo tipo de utensilios de medición. ‘Cuánto, cuánto, cuánto’ combinará entrevistas, humor y competición en pruebas tanto en plató como en exteriores, en una línea de formato ágil, gamberro y muy visual, en sintonía con la renovación de imagen que TVE está llevando a cabo en sus espacios de entretenimiento.
La pareja de presentadores
Eva Soriano, que se consolida como uno de los rostros más versátiles del humor televisivo, regresa así a TVE tras haber presentado ‘La noche D’ y los especiales del Orgullo LGTBIQ+. En los últimos años, ha triunfado también en radio con ‘Cuerpos especiales’ en Europa FM y en el circuito de monólogos con espectáculos como ‘Disfrutona’. Por su parte, Aníbal Gómez suma un nuevo reto televisivo a una carrera polifacética que abarca desde la comedia ('Muchachada Nui', ‘Justo antes de Cristo’) hasta la música (Ojete Calor, Ruido Paraíso) y la literatura (‘El alucinante mundo de Rafaella’). La química entre ambos promete ser uno de los grandes ganchos del nuevo formato.
