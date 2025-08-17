Rosa Benito se ve obligada a publicar un comunicado tras lo ocurrido en su obra de teatro: "Se ha equivocado"

Rosa Benito se ha visto obligada a emitir un comunicado tras lo ocurrido en su obra de teatro, una labor que compagina actualmente con su participación en Masterchef: "Se ha equivocado".

Y es que la que fuera cuñada de Rocío Jurado acudió este sábado por la mañana a la comunión de su nieto, pero no pudo quedarse mucho, ya que se tenía que desplazar a Jaen para actuar en su obra de teatro. Sin embargo, ha escuchado que la función se había retrasado por su culpa, así que hizo un comunicado para aclararlo todo.

"Me dicen que han comentado que la función la han retrasado por mí y no es así", señala Rosa Benito, explicando que "el productor de Jaén se ha equivocado en los carteles, puso a las 20.30 horas, pero la función estaban prevista a las 19 horas y así ha sido".

Rocío Jurado fue una de las cantantes más amadas y simbólicas de España. Nacida el 18 de septiembre de 1946 en Chipiona, Cádiz, comenzó su incursión en la música a mediados de los años sesenta.

Desde joven, Rocío mostró un talento innato para el canto, ganando su primer concurso de talentos a los 16 años en su ciudad natal. Su carrera despegó al participar en festivales y espectáculos por Andalucía.

El lanzamiento de su primer álbum, "Rocío Jurado canta a España", en 1968, la lanzó al estrellato, consolidándola como una de las artistas más queridas en España. A lo largo de su carrera, produjo más de 30 discos y vendió millones en todo el mundo, además de ser una actriz apreciada que actuó en películas y series de televisión.

Rocío Jurado también se destacó como defensora de los derechos de la comunidad LGBT, abogando por la aceptación y el respeto hacia todas las personas, sin importar su orientación sexual, en una época en que estos temas eran tabú en España.

En su vida personal, Rocío enfrentó varias tragedias, incluida la muerte de su hermano en 1984 y el grave accidente de tráfico de su esposo, José Ortega Cano, en 2006. Ella misma luchó contra el cáncer, enfermedad que acabó con su vida en 2006, a los 61 años.

Fallecimiento

El fallecimiento de Rocío Jurado provocó gran conmoción en España y entre sus seguidores a nivel mundial. Sin embargo, su legado permanece vivo a través de su música, que continúa inspirando a artistas y fanáticos por igual.