Blas Cantó, obligado a pasar por quirófano de urgencia tras sufrir un accidente reformando su casa
El colaborador de 'Zapeando' se cortó el tendón de Aquiles.
Kevin Rodríguez
Madrid
El cantante Blas Cantó ha preocupado a sus seguidores al mostrar en sus redes cómo ha tenido que pasar por quirófano de urgencia.
El colaborador de 'Zapeando' se encontraba haciendo una pequeña reforma en casa: "Estaba haciendo de manitas en casa y tenía un perfil de esos de pladur en el suelo de la cocina". Y de repente, ocurrió: "Pues sin querer lo he pisado, se ha revirado y me ha cortado el tendón de Aquiles".
"En cuanto pasó, sabía que tenía que ir al hospital porque me tendrían que operar", confirma el artista en sus post de Tik Tok.
El murciano además habla de que la operación fue rápida, consciente de que lo complicado comienza ahora: "Viene lo más duro: la recuperación", concluye.
