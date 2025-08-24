En 'Agárrate al sillón'
Eugeni pone a Rafa Castaño contra las cuerdas con esta pregunta sobre 'Supervivientes' y el concursante responde tajante: "Lo haría mejor..."
El presentador sorprendió a su concursante al preguntarle por el reality de aventuras.
Kevin Rodríguez
'Agárrate al sillón' sigue su curso en Telecinco después de que haya pasado más de un mes desde su estreno. El concurso se emite cada tarde con Rafa Castaño como su concursante principal.
El que fuera campeón de 'Pasapalabra' se juega su silla cada tarde, resolviendo con apuros algunos duelos de altura que ha tenido en el programa. Pero en esta ocasión, quien le puso contra las cuerdas fue el presentador, Eugeni Alemany.
El showman le preguntó al concursante entre ronda y ronda si participaría en 'Supervivientes', obteniendo un tajante "ni de coña" por respuesta. "Yo creo que lo harías bien", le insiste el presentador. "Bueno, eso es otra cuestión", decía él tratando de escurrir el bulto.
"¿Y si yo fuera? Si yo fuera a 'Supervivientes', ¿vendrías a defenderme al plató?", le cuestionaba Alemani. "Hombre, por favor", decía el concursante despejando cualquier tipo de duda. "Hemos pasado muchas horas juntos. Lo haría mejor en el plató que allí en la isla", concluía desatando la risa del público.
- Castelló abre en septiembre el mayor bazar chino de la provincia: esta es su ubicación
- El antiguo local de Giuliani's de Salera ya tiene nuevo inquilino: una cadena de restaurantes vuelve a Castellón
- La vida en un pueblo de Castellón, insostenible por una sola vecina: más de 500 personas la denuncian
- Una pelea en Nules con una veintena de implicados acaba con un joven de 18 años apuñalado
- Aemet vuelve a activar la alerta amarilla en Castellón: Conoce cuándo y en qué zona
- Nuevo golpe a la almendra de Castellón: Europa pone una alfombra roja a los frutos secos de EEUU
- Los arquitectos premian la antigua estació de Moncofa, pese a su abandono por Adif
- Susto de madrugada en Burriana: Extinguido el incendio industrial que ha afectado a un almacén de vehículos y materiales de automoción