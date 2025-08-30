El lunes en TVE
Pedro Sánchez, el revulsivo de Pepa Bueno para su regreso a TVE: será entrevistado en el Telediario
La presentadora regresa trece años después al Telediario y se pondrá al frente de la segunda edición.
Redacción Yotele
El próximo lunes 1 de septiembre Pepa Bueno regresa al Telediario de TVE para ponerse al frente de la segunda edición. La periodista llega a La 1 con el gran revulsivo de la primera entrevista de Pedro Sánchez en este nuevo curso político.
Bueno preguntará al jefe del Ejecutivo sobre los principales asuntos de la actualidad nacional e internacional en una de las entrevistas políticas más esperadas. Se realizará en el plató del Telediario en Torrespaña y podrá seguirse en directo en La 1, La 2, Canal 24 horas, RNE y RTVE Play.
La entrevista, será la primera que concede Sánchez tras el caso Cerdán y con la legislatura en suspense por la falta de apoyo de sus socios más exigentes.
La conversación entre la presentadora y el líder del PSOE se producirá al término de la edición del Telediario, que repasará la actualidad nacional e internacional aportando pluralidad, análisis y contexto y dando voz también a sus protagonistas.
- La secuencia taurina en Castellón que demuestra la importancia de no perder de vista al astado
- Intensa tormenta de madrugada en Castellón... y vuelve el caos a la avenida Valencia
- Demu Casa, el bazar más grande de la provincia, abre en Castelló
- Susto taurino en Castellón: la secuencia que demuestra por qué no hay que perder de vista al toro
- Ya hay fecha exacta de apertura del 'megastore' de Druni en Castelló, que cerrará una de sus tiendas
- El aeropuerto de Castellón opera cerca de 10.000 plazas por semana en septiembre: destinos y ofertas
- De Las Ventas a Segorbe: el espectacular toro de Ripollés que todos quieren fotografiar
- Gran susto en Alcalà por una aparatosa cogida en el Concurso de Emboladores