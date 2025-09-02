Dedicatoria afectiva
Antonio Montero se cae como colaborador de '¡De Viernes!' y lanza un mensaje a Lydia Lozano, que le sustituirá en el programa
El periodista anuncia su marcha del espacio de Telecinco y dedica unas palabras de apoyo a su compañera, que tomará su relevo.
Carlos Merenciano
Antonio Montero ha anunciado que deja de ser colaborador de '¡De Viernes!', el programa de corazón de Telecinco que conduce Santi Acosta junto a Beatriz Archidona. El periodista comunicó su decisión a través de las redes sociales, donde explicó que abandona el formato "con todo su pesar" y por "diversas razones".
"Ha sido un placer compartir este tiempo con este equipo de grandes profesionales y estoy muy agradecido. Ha sido un privilegio, pero la vida viene como viene, y ya sabéis que sólo se trata de aceptarla", escribió en su mensaje, en el que también quiso mostrar su gratitud al programa.
En la misma publicación, Montero confirmó que será Lydia Lozano quien se incorpore al espacio en su lugar. "Mi estimada Lydia, recoge el testigo en el programa de más prestigio del corazón en la televisión actualmente. Tu experiencia, y buen hacer, seguro que ayudan al programa en todos los sentidos", señaló.
El periodista cerró su despedida enviando un mensaje de cariño a sus compañeros: "Mis mejores deseos y buena suerte con cariño infinito a todos". Con su salida y la llegada de Lozano, el programa renueva parte de su plantilla de colaboradores en plena temporada televisiva.
- Un toro se lleva por delante parte de una emblemática fuente en un pueblo de Els Ports
- Susto en Alcalà de Xivert: diez vacas se escapan del camión y campan por el pueblo
- Persecución de película contra dos ‘narcos’ en la playa de Almassora
- Ya se han recuperado cinco de las diez vacas que se escaparon de un camión en Alcalà
- Castellón suma 16 pueblos de menos de 100 habitantes en la última década: estos son
- Vila-real blinda más de 300 palmeras del casco urbano ante la destructiva amenaza del voraz picudo rojo
- Cerco a la pesca furtiva en Castellón: pillado con cien ejemplares y miles de euros en daños
- Susto taurino en Castellón: la secuencia que demuestra por qué no hay que perder de vista al toro