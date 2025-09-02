'El Hormiguero' preguntó a Bertín por la polémica con su hijo y homenajeó a su colaboradora Marta Jiménez, fallecida este verano

'El Hormiguero' arrancó anoche su vigésima temporada en Antena 3 por todo lo alto. El programa de Pablo Motos recibió la visita de Bertín Osborne, que no dudó en pronunciarse sobre la polémica con su hijo.

Nada más comenzar, Motos quiso saber cómo llevaba el cantante las críticas que ha recibido por la portada con su hijo. "La movida la hacen ellos, yo tengo un niño, que es una monada. La gente decía que lo tenía escondido, ahora lo he sacado y también dicen. A mí me la sopla", respondía el cantante.

"Yo me llevo bien con todo el mundo. Cuando me enciendo se me nota y se me va un poco, por lo que pretendo que no me pasa", continúa argumentando el cantante, que además repasó su paso por 'Tu cara me suena', anunció una gira de despedida y hasta charló con Sergio Ramos, que se unió después por videollamada desde México para hablar del estreno de su nueva canción.

Pero el momento más emotivo del show fue al final de la noche, cuando Pablo Motos despidió a Marta Jiménez, 'la mujer voladora' del programa que falleció este verano practicando salto base durante sus vacaciones.

"El regalo más grande de hacer este show es conocer a gente interesante", contaba el presentador emocionado, que explicaba ante las pantallas la tragedia y mandaba un emotivo mensaje de despedida a su colaboradora: "Vuela alto".

Para finalizar, el programa emitió un vídeo con los mejores momentos de Jiménez en 'El Hormiguero'.