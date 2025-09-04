Nueva temporada
'De viernes' anuncia el regreso bomba de Rocío Flores y la vuelta de Montoya a la televisión
El programa estrena nueva temporada mañana con nuevos colaboradores
Redacción Yotele
'De viernes' estrena mañana a las 22:00 horas su nueva temporada en Telecinco. El programa de Santi Acosta y Bea Archidona regresa con Rocío Flores y Montoya como potentes invitados.
Además, Lydia Lozano será otra de las entrevistadas y posteriormente se unirá al equipo de colaboradores, tal y como oficializó Telecinco con este anuncio.
Rocío Flores vuelve a la cadena tras años alejada del foco mediático. La hija de Antonio David protagonizará el primer scoop de la temporada después de dos años sin estar en un programa.
Además, Montoya también regresará a Telecinco después de meses sin pisar los platós después de su icónico paso por 'La isla de las tentaciones' y después de llegar a la final de 'Supervivientes'.
El equipo de colaboradores de 'De viernes' estará formado principalmente por Terelu Campos, Ángela Portero, Antonio Rossi, José Antonio León y su última incorporación, Lydia Lozano.
- Alerta amarilla en Castellón: vuelve la lluvia
- El aeropuerto de Castellón pierde una ruta con Europa para este invierno
- Cerco a la pesca furtiva en Castellón: pillado con cien ejemplares y miles de euros en daños
- Adiós a la 'incertidumbre' del campo: Castellón encara el nuevo año agrícola con los embalses en máximos desde 2002
- El periodista benicense de À Punt agredido en Alcalà: 'Me dijeron que me iban a partir la cara y lo siguiente que recuerdo es despertar en el suelo
- Un toro se lleva por delante parte de una emblemática fuente en un pueblo de Els Ports
- Mor Vicent Grau, històric de l'esquerra política valencianista de Castelló
- Opinión | CD Castellón: Y así se seguirán tomando