'Espejo público'
Susanna Griso no se calla y se muestra crítica con la vista entre Felipe VI y el fiscal general: "Es una anomalía democrática"
Álvaro García Ortiz se encuentra procesado por un presunto delito de revelación de secretos
Kevin Rodríguez
El rey Felipe VI y el Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado mantuvieron este miércoles una vista en la Zarzuela antes de comenzar el año judicial. En el encuentro, el fiscal le ha entregado al rey la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado.
Una vista que ha sido muy criticada porque el fiscal general se encuentra actualmente procesado por un presunto delito de revelación de secretos en el caso del novio de Ayuso. Esas críticas también han llegado a la televisión, en concreto a 'Espejo Público'.
El programa analizaba las imágenes de la reunión entre Ortiz y Felipe VI y Susanna Griso no se ha callado a la hora de opinar sobre el asunto: "Es la imagen de una anomalía democrática histórica", expresó de manera clara.
"Una imagen insólita", recalcó la presentadora que dio la palabra a los tertulianos que tenía en plató para que también pudieran expresar su opinión.
