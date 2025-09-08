En 'Fiesta'
Bronca tremenda entre Joana Sanz y Dinorah Santana por el descarado comentario de la modelo sobre Dani Alves
La pareja del exfutbolista respondió al comentario de una anónima que criticaba la actitud del brasileño como padre.
Kevin Rodríguez
'Fiesta' recogió ayer la bronca tremenda entre Joana Sanz y Dinorah Santana en redes. La novia de Dani Alves y la expareja del futbolista protagonizaron un tenso choque a raíz del comentario de una anónima en un post de Santana donde felicitaba a su hijo por su 19 cumpleaños.
Así lo narraba José Ángel Leiras cuando repasaba la última hora de la crónica del corazón, explicando que Joana respondió en la publicación de la expareja de Alvesa un comentario de una anónima que criticaba al ex del Barça como padre: "Enhorabuena, has elegido al mejor marido y lo que es mejor, al mejor padre del mundo, que tiene dos o tres hijos y lleva años sin verlos. ¡Qué buen ojo, chica!".
"No hables de lo que no conoces, si lleva dos años sin verlos es porque así ellos lo han decidido. Cuando el grifo se cierra, la ingratitud llama a la puerta", contestaba Sanz, desatando la guerra en redes.
Santana, lejos de callarse optó por subir un vídeo en el que habla sin tapujos sobre la nueva novia del brasileño: "Mis hijos no son unos interesados, la interesada es esa señora. Mis hijos llevan desde 2020 sin recibir ni un solo euro de su padre", ha sentenciado.
