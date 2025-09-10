Todas las novedades de 'OT 2025': del nuevo jurado a un programa de humor

La Academia de 'Operación Triunfo' está lista para abrir de nuevo sus puertas y dar la bienvenida a la edición de 2025 con una nueva hornada de concursantes. Amazon Prime Video estrena este lunes 15 de septiembre una nueva temporada del veterano 'talent show' musical con 18 aspirantes que competirán en la gala 0 para hacerse con las 16 plazas disponibles. Como en la edición de 2023, las galas son en directo y se ofrecen en la plataforma los lunes, a las 22.00 horas. Antes, este viernes día 12, se conocerán los seleccionados en el especial 'OT 2025: los elegidos'.

Chenoa repite como presentadora, después del buen sabor de boca que dejó en su debut como maestra de ceremonias en la anterior temporada del concurso, el programa que la lanzó a la fama en 2001.

El jurado

Donde hay más novedades en el jurado. Se estrenan Leire Martínez, después de su abrupta salida de La Oreja de Van Gogh tras 17 años en el grupo; Guille Mikyway, que ya estuvo en 'OT' como profesor de cultura musical en 2017, y Abraham Mateo. Les acompaña Cris Regatero, periodista musical, presentadora y locutora de LOS40, que ya estuvo en la edición de 2023.

También repite como directora Noemí Galera, una de las figuras más reconocidas del formato, quien liderará un equipo docente renovado que combina la experiencia de profesores icónicos del programa con nuevas incorporaciones de profesionales especializados en diferentes disciplinas, que jugarán un papel clave en la evolución artística, emocional y escénica de los concursantes.

Manu Guix, otro de los veteranos del 'show', continúa como director musical; Mamen Márquez, como profesora de técnica vocal, y Vicky Gómez, coreógrafa. A ellos se suman Pablo Lluch y Vic Mirallas, encargados del repaso musical, y Judith Endje, profesora de baile urbano, todos ellos presentes en la edición de 2023.

La Dani

Como parte de la renovación del claustro, La Dani se incorpora como profesor de interpretación. Ganador de un Premio Feroz y nominado al Goya, convirtiéndose en la primera persona no binaria en recibir una nominación, coge el relevo de Abril Zamora.

Completan las nuevas incorporaciones Andrea Vilallonga, quien vuelve al programa como profesora de imagen y comunicación para ayudar a los concursantes a desarrollar su presencia mediática y seguridad sobre el escenario, y Pol Cejas, profesor de entrenamiento y yoga, que fomentará el bienestar físico y mental de los concursantes.

'Conexión OT' con Miriam Rodríguez

Otra de las novedades del año es que no habrá postgalas los lunes. "La gente se va a poder ir a la cama a las doce. Creemos que es importante dedicarle mucho tiempo a la música, pero en 'OT' tenemos tantos canales que creemos que la gala es suficiente, así que la gente se va a poder acostar pronto", señala Tinet Rubira, director general de Gestmusic.

Eso sí, de martes a sábado (a las ocho de la tarde) Miriam Rodríguez, exconcursante del 'talent show', se hará cargo de 'Conexión OT', que recogerá imágenes de lo que ocurre en la Academia, tendrán al expulsado de la semana (que podrá despedirse por vídeo del compañero que elija), hablará con los nominados y repasará los pases de micros.

'La cara B'

Los domingos habrá también espacio para el humor con 'La cara B' (a las ocho de la tarde), de la productora del 'APM?'. El programa, que empezará el 21 de septiembre, mezclará el zapeo con los 'memes' de la temporada de 'OT'. Los colaboradores son María Lyona (como reportera), la yaya Mari Carmen y el vidente Sandro Rey.

Además, por primer año, 'OT' se podrá ver en directo en Latinoamérica en seis países: Argentina, Chile, México, Perú, Colombia y Brasil.