Nuevo proyecto
Patricia Montero será la presentadora de 'Decomasters', el nuevo talent de TVE donde participarán Mar Flores e Isa Pantoja
El formato reunirá a Carlo Costanzia, Asraf Beno, los Gemeliers y otros rostros conocidos en una competición para transformar espacios reales.
Carlos Merenciano
Madrid
RTVE ha anunciado que ‘DecoMasters’, su nueva gran apuesta de entretenimiento en colaboración con Shine Iberia, la productora de éxitos como ‘MasterChef’ o ‘Maestros de la costura’, ya tiene presentadora. El talent, que pondrá a competir a diez parejas de famosos que deberán demostrar su creatividad y habilidad en el diseño de interiores, tendrá como cara visible a Patricia Montero.
*En elaboración...
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Grave accidente en Castellón: Muere una mujer en la A-7 tras un choque entre un coche y un camión
- Novedades sobre el accidente de tráfico de l'Alcora: dos heridos salen de la UCI
- La Lanzadera de Juan Roig 'ficha' a otras cuatro empresas de Castellón
- La junta de una gaiata dimite en bloque a días de la Imposición de Bandas en Castelló
- Apenas una decena de hoteles de Castellón participarán en la nueva temporada del Imserso
- Sigue en directo la última hora del temporal en Castellón: alertas por lluvia y granizo
- FOTOGALERIA I Las imágenes de la Trobada d'Allioli y la Nit de la Xulla en Vila-real
- La lluvia deja 50 litros en el interior de Castellón y se mantiene la alerta meteorológica