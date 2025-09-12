Reaparición en televisión
Ana Rosa cierra una entrevista clave con Aznar en directo en Telecinco para la próxima semana
El expresidente del gobierno se sienta con la periodista este lunes 15 de septiembre para analizar todas las claves de la actualidad política.
Redacción Yotele
Madrid
El próximo lunes, 15 de septiembre, a partir de las 9:00 horas, José María Aznar, expresidente del Gobierno, será entrevistado en directo en Telecinco por Ana Rosa Quintana en el plató de 'El programa de Ana Rosa', tras bastante tiempo sin sentarse en televisión.
Con la actualidad en permanente estado de implosión, el que fuera presidente del Partido Popular analizará la actualidad política y social con la periodista, manteniendo sin ningún género de duda su apoyo incondicional a Alberto Núñez Feijóo, actual líder de la formación política, y la estrategia común de ataque frontal contra el ejecutivo de Pedro Sánchez.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La playa se llena de toros en las fiestas de un pueblo de Castellón
- Un pueblo de Castellón da un paso único: abrirá su propia gasolinera para combatir los 'precios desorbitados
- El antiguo dueño de Baldocer asciende como 'terrateniente' en España: compra su quinto centro comercial
- Destapan uno de los mayores vertidos ilegales de purines en Castellón
- Tragedia en el zoo: Cinco leones matan a mordiscos a un cuidador delante de los turistas
- El segundo premio de la BonoLoto deja casi 100.000 euros en este pueblo de Castellón
- Qué hacer en Castellón este fin de semana: salir de fiesta con Burning, o con Andy & Lucas y Falete
- Pillado en Castellón con tonelada y media de hachís por conducir hablando con el móvil