En 'Todo es mentira'
Risto Mejide, más duro que nunca contra los políticos tras las protestas en La Vuelta: "La gente está harta"
El presentador ha comenzado su programa analizando las protestas que hicieron cancelar el final de La Vuelta
Kevin Rodríguez
Risto Mejide se volvió a mostrar muy duro contra la clase política este lunes en 'Todo es mentira'. El presentador comenzó el programa analizando las protestas durante La Vuelta, que acabaron con la cancelación del final de la competición.
"Ya te lo dije", comenzó a decir el publicista, que rápidamente se dirigió a los políticos: "Lo sabía toda España, no era que nosotros seamos más listos, es que lo sabía todo el mundo. Esto es lo que pasa cuando le mantienes un pulso a la sociedad civil", criticó Mejide, que mostró su apoyo a los manifestantes.
"Esto no tiene que ver con la política", ha proseguido el también juez de 'Got Talent'. "La sociedad civil ha dicho basta y ha dicho 'Donde podamos vamos a intervenir' y eso es un derecho constitucional. Es que eso no depende de los partidos políticos, es que da igual que estén o no, que se apunten o no... La gente de nuestro país está harta de que no se haga nada y que vea día tras día en los informativos cómo se está masacrando niños, gente inocente de sociedad civil en Gaza por un tipo al que nadie le para los pies", ha zanjado.
