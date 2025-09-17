División de opiniones
Francia ignora la presión de RTVE y confirma su participación en Eurovisión a pesar del genocidio en Gaza
RTVE aprueba retirar a España de Eurovisión si participa Israel
Redacción Yotele
Eurovisión 2026 se enfrenta a la mayor crisis de su historia. El certamen, que se celebrará en Viena el próximo mes de mayo, está en entredicho después de que España - tal y como aprobó este martes RTVE - , Eslovenia, Irlanda, Islandia y Países Bajos hayan confirmado que no acudirán al festival si Israel participa en él.
Esta decisión de los países llega después de que la situación en Gaza haya traspasado límites insostenibles, con la ONU declarando las actuaciones que allí está llevando a cabo el Gobierno de Netanyahu como genocidio.
Sin embargo, el festival ha recibido hoy un balón de oxígeno para su próxima edición. La cadena pública francesa ha hecho oficial su participación en Eurovisión 2026 a través de un comunicado, ignorando la presión de España y los otros 4 países, y a pesar del genocidio en Gaza.
"France Télévisions se complace en confirmar su participación en Eurovisión 2026 el 16 de mayo en Viena, junto a otros medios de servicio público miembros de la UER.El grupo reafirma su apoyo a la creación musical, a los artistas y a este evento único.", reza el escrito.
- La mejor ciudad del mundo para jubilarse está en España: playa, cultura y un inglés decente
- Fallece un hombre en Vila-real al volcar su carretilla elevadora
- El CD Castellón destituye a Johan Plat y nombra entrenador a Pablo Hernández
- Los 22 mejores bares para almorzar en Castelló
- El dardo de José Andrés a Yolanda Díaz por la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
- Vinaròs transformará el centro con una nueva plaza, calles y 140 viviendas
- Estas son las rebajas de impuestos en Castelló para el próximo año
- Los dos acusados de un fraude a la Seguridad Social en Castellón se culpan mutuamente