Televisión internacional
Laura Bozzo se encierra en 'El internado', el nuevo reality chileno en el que también estarán un actor de 'Élite' y un extronista de 'Mujeres y hombres'
La que fuera concursante y finalista de 'GH VIP' suma un nuevo reality a su trayectoria, esta vez en Chile
Kevin Rodríguez
Laura Bozzo se suma al casting de 'El internado', el nuevo reality de Chile que se estrenará próximamente en el canal Mega. La exconcursante de 'GH VIP' coincidirá en el encierro con dos españoles.
El primero es Adrián Pedraja, exfutbolista que pronto decidió cambiar las botas por los guiones. Ha formado parte del elenco de series como 'Élite' o 'El secreto de Puente Viejo'.
En cuanto al segundo, se trata de Efrén Reyero, extremista de 'Mujeres y hombres y viceversa' y expareja de Marta López. El malagueño participó en la segunda edición de 'GH Dúo', pero tras el reality su exposición mediática fue disminuyendo. Ahora sorprende con su regreso al otro lado del Atlántico.
Por su parte, Laura Bozzo es una experimentada presentadora de televisión, muy famosa por su estilo franco a la hora de decir las cosas. La showoman conquistó con su paso por 'GH VIP' llegando hasta la final del concurso.
Así es El Internado
En El Internado, 18 celebrities deberán superar pruebas físicas y de cocina pero además con la tensión de estar encerrados, bajo la animación del chef Yann Yvvin, ex jurado de Masterchef Chile y El Discípulo del Chef.
- Las nuevas normas para bonificar la tasa de la basura en Castelló
- De Holanda al interior de Castellón: Edgar y Karin reabren una antigua masía con 44.500 m² de terreno
- Condenan a un concejal de Vox de Benicàssim por un caso de malos tratos
- Inversión millonaria en l’Alcora: 3,1 millones para afianzar el relanzamiento de una empresa cerámica
- Un accidente con tres vehículos en Nules deja un herido grave y paraliza la N-340
- Dos detenidos por circular por la AP-7 en Castellón con diez kilos de adormidera
- Fernando Roig: la normativa ambiental de la UE 'es inasumible para el sector cerámico
- A todo gas' en Almassora: casi 20 conductores multados en carreras ilegales