Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ares Teixidó se rompe al conocer la decisión de los médicos sobre su problema de diabetes

La presentadora ha compartido en redes sociales que por fin le han puesto la bomba de insulina que llevaba años esperando

Ares Teixidó se rompe al instalarle una bomba de insulina.

Ares Teixidó se rompe al instalarle una bomba de insulina. / Instagram

Carlos Merenciano

Ares Teixidó ha emocionado a sus seguidores al revelar en Instagram un paso muy importante en su vida con la diabetes tipo 1. La presentadora, diagnosticada hace casi siete años, ha contado que finalmente le han colocado la bomba de insulina que tanto deseaba desde hace tiempo.

“Aún no me lo creo. No solo me puse una bomba de insulina… cumplí uno de los sueños que tenía desde que me diagnosticaron diabetes T1: vivir con menos miedo y más libertad”, escribió Ares en un post que rápidamente se llenó de mensajes de apoyo. Según explica, este tratamiento le permitirá “mejorar sus controles y su calidad de vida”, además de afrontar el futuro con más tranquilidad.

Agradecida y emocionada

La presentadora también aprovechó para agradecer al equipo médico que la ha acompañado en este proceso. “Entré a Barna Clínic con muchos nervios y salí con una sonrisa (y lágrimas de emoción). Gracias infinitas por convertiros en mucho más que doctor y educadora diabetológica: por ser confianza, cariño y calma en cada palabra y en cada gesto”.

Noticias relacionadas y más

Con este avance, Ares Teixidó afronta una nueva etapa en la que, como ella misma asegura, la tecnología no es solo un progreso, sino “la oportunidad de volver a empezar”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Estos son los 20 restaurantes de Castellón que participan en la nueva edición de Gastroalmuerzos
  2. Las playas de Castelló serán 'californianas'. ¿Qué ha pasado?
  3. ¿Cuándo y dónde lloverá este fin de semana en Castellón? Hasta un 80% de posibilidades
  4. Explota el gobierno de Benicarló: el alcalde (PP) expulsa a dos concejales de Benigazlum por 'deslealtad
  5. Desmantelan cinco laboratorios de marihuana con 3.500 plantas en Onda
  6. Esta es la plaza que el Ayuntamiento de Castelló reformará y también mejorará sus servicios
  7. Qué hacer en Castellón este fin de semana: cultura a pie de calle con MUT!, Vivart y rock sesentero
  8. La cerámica de Castellón aumenta la apuesta por el horno eléctrico: una firma invertirá 4 millones de euros

Así sobreviven los jubilados de Castellón con su 'nómina': "Miramos cada euro para llegar a fin de mes"

Así sobreviven los jubilados de Castellón con su 'nómina': "Miramos cada euro para llegar a fin de mes"

Así quedará el Censal Parc con las aportaciones de los vecinos de Castelló. Las claves

Así quedará el Censal Parc con las aportaciones de los vecinos de Castelló. Las claves

Propietarios de Sant Gregori recuperarán las cuotas tras desbloquear su devolución

Propietarios de Sant Gregori recuperarán las cuotas tras desbloquear su devolución

'Agitar antes de usar': Julián Barón convierte la fotografía en un acto pedagógico

'Agitar antes de usar': Julián Barón convierte la fotografía en un acto pedagógico

Castellón genera una demanda de más de 7.000 pisos en cinco años

Castellón genera una demanda de más de 7.000 pisos en cinco años

Àngels Collado, investigadora de la UJI: "En la posguerra, solo las mujeres podían regentar prostíbulos"

Àngels Collado, investigadora de la UJI: "En la posguerra, solo las mujeres podían regentar prostíbulos"

El tiempo en Peníscola/Peñíscola: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

El tiempo en Peníscola/Peñíscola: previsión meteorológica para hoy, domingo 28 de septiembre

Un jubilado de Castellón cobra 500 € menos al mes que uno vasco

Un jubilado de Castellón cobra 500 € menos al mes que uno vasco
Tracking Pixel Contents