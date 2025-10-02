‘La Panderola’ muestra el Centro de Innovación y Tecnologías Digitales

La Universitat Jaume I y la Generalitat valenciana inauguraron este miércoles el Centro de Innovación Educativa y Tecnologías Digitales (CIETD) en el campus de Riu Sec. Y a este acto acudió un equipo de Medi TV para conocer de primera mano todo lo que allí aconteció y resumirlo en un reportaje de hora y media que llegará a las casas de los telespectadores este jueves en La Panderola (20.00 horas, con repetición a las 23.30).

Se trata de un edificio de cerca de 4.000 metros cuadrados adaptados a las necesidades pedagógicas para fomentar, desde una perspectiva multidisciplinaria y colaborativa, la formación, la investigación y la transferencia del conocimiento en el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje.

Por los micrófonos de la televisión de Mediterráneo pasaron la rectora Eva Alcón, María Jesús Martínez, directora del Cefire de lenguas e internacionalización; Diana Chiralt, directora del Cefire territorial de Castellón; Toni Bellver, responsable del Centro de Educación y Nuevas Tecnologías; Francesc Esteve, delegado de la rectora para la transformación docente; Lidón Moliner, profesora de la UJI del departamento de pedagogía; y Juanra Castellet; uno de los arquitectos del nuevo edificio.

‘Listen 2 Inspire’

Como cada jueves, Medi TV apuesta por el pódcast titulado Listen 2 Inspire, un programa innovador presentado por Aniceto Herreros y José Luis de Llago, que se embarcan en un viaje fascinante para explorar las historias de personas extraordinarias que han logrado alcanzar el éxito en diversos campos, desde el deporte hasta el arte y más allá. Y en la 37ª entrega el protagonista será el fisioterapeuta Álex Vallés. Será a las 19.00.

Entre las redifusiones, destaca el último programa de Juntos hablamos de alimentación saludable (13.30), la apuesta de la televisión de Mediterráneo y Consum en el que Loles García elabora un plato sano en muy poco tiempo, demostrando que comer bien y cocinar rápido no están reñidos. En esta ocasión, la directora de La Panderola hará una dorada.