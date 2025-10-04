Netflix rodará una nueva serie de época en un municipio de Castellón

La provincia de Castellón volverá a convertirse en escenario de rodaje con la llegada de una nueva serie de Netflix que filmará buena parte de sus capítulos en una localidad costera el próximo mes. La producción, ambientada tanto en la actualidad como en las décadas de los 70, 80 y 90, combinará diferentes localizaciones de esta población (discotecas, restaurantes, calles y playas) e incluirá rodajes en Madrid, según ha podido saber este periódico.

El título de la serie se mantiene en secreto y, de momento, tampoco han desvelado quiénes serán los actores protagonistas, ni el director o el equipo de producción. La plataforma prevé anunciar estos datos más adelante.

Para llevar a cabo el proyecto, la productora ha abierto un proceso de selección masivo en busca de entre 600 y 800 figurantes, además de una veintena de controladores que apoyen en los cortes de tráfico y tareas logísticas. El rodaje se desarrollará entre el 21 de octubre y el 21 de noviembre, en jornadas sueltas en las que los seleccionados podrán participar al menos un día, aunque algunos perfiles específicos podrán repetir según las necesidades.

El casting se realiza en el Casal Jove y concluye este sábado después de dos días de gran afluencia. En el primero ya se presentaron cerca de 400 personas (hasta media tarde) y la previsión es alcanzar en torno a 2.000 aspirantes al cierre de la convocatoria. La directora audiovisual del proyecto, Vanesa Gutiérrez, explica que la mayoría de papeles son para apariciones breves como paseantes, clientes o asistentes en locales de ocio, aunque también buscan perfiles concretos como policías o profesores.

Bicicletas y vehículos antiguos

Al tratarse de una serie de época, a los aspirantes les consultan si disponen de bicicletas o vehículos antiguos que puedan aportar para las escenas. También les preguntan si tendrían inconveniente en aparecer fumando, con cigarrillos de atrezo elaborados con hierbas mentoladas sin nicotina.

El proceso de selección es rápido y sencillo. Únicamente toman una fotografía de cada participante con su número de aspirante, ya que lo fundamental es que su físico encaje con los perfiles buscados. Así, para interpretar a policías priorizan personas altas, con porte y en buen estado físico, mientras que otros roles requieren detalles más cotidianos como paseantes o clientes de un restaurante.

También han hecho un casting infantil, que cerraron de inmediato al cubrir todas las plazas en apenas unas horas por la gran cantidad de solicitudes recibidas. Todos los contratos serán remunerados según el convenio de figuración, con alta en la Seguridad Social y condiciones laborales reguladas.

Plató cinematográfico

Con esta producción, Benicàssim suma otro capítulo a su larga trayectoria como plató cinematográfico. Desde que Berlanga rodó Novio a la vista en 1954, el municipio ha acogido títulos como Segunda piel, con Javier Bardem, La boda de Rosa, de Icíar Bollaín, o la tvmovie 22 Ángeles, además de proyectos recientes como Pequeños Calvarios, estrenado en 2024. También las villas modernistas fueron escenario de la webserie Paseo Coloma. Ahora, Netflix consolida a la localidad como uno de los enclaves más atractivos para los rodajes nacionales e internacionales.